Газпромбанк планирует профинансировать строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги
Газпромбанк в партнерстве с концерном «Ураломашзавод» и компанией «Свердловскавтодор» подал заявку в правительство Свердловской области на создание частной концессионной инициативы (ЧКИ) для финансирования реконструкции и строительства автомобильной дороги «Северное полукольцо и южное полукольцо Екатеринбургской кольцевой автодороги» (ЕКАД). Об этом говорится в сообщении Газпромбанка.
Проект предполагает реконструкцию, строительные работы и последующую эксплуатацию участков кольцевой дороги общей протяженностью 49 км, а также ее расширение с двух до четырех полос в каждом направлении. Планируется, что срок реализации проекта составит шесть лет, срок концессионного соглашения – 27 лет. Объем предполагаемых инвестиций в проект не указывается.
Текущая протяженность ЕКАД составляет 76 км, проектная длинна магистрали — 94,3 км. Кольцевую автодорогу пересекают три федеральных трассы и три основных областных трассы, которые радиально выходят из города и делят ее на шесть участков.
По правилам заключения ЧКИ правительство области будет рассматривать заявку в течение 30 дней. Если власти решат, что можно заключать концессию на условиях инициатора, то в течение 10 дней после решения они разместят извещение о сборе заявок на конкурс по концессии на портале torgi.gov.ru.
Если за 45 дней не будет получено иных заявок о готовности к участию в конкурсе, то концессионное соглашение заключается с инициатором проекта. В альтернативном варианте власти могут предложить инвестору доработать заявку, после чего также проводится конкурс, либо отклонить ее.