Газпромбанк планирует профинансировать строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги

По правилам заключения ЧКИ правительство области будет рассматривать заявку в течение 30 дней. Если власти решат, что можно заключать концессию на условиях инициатора, то в течение 10 дней после решения они разместят извещение о сборе заявок на конкурс по концессии на портале torgi.gov.ru.