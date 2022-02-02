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Газпромбанк планирует профинансировать строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги

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Газпромбанк в партнерстве с концерном «Ураломашзавод» и компанией «Свердловскавтодор» подал заявку в правительство Свердловской области на создание частной концессионной инициативы (ЧКИ) для финансирования реконструкции и строительства автомобильной дороги «Северное полукольцо и южное полукольцо Екатеринбургской кольцевой автодороги» (ЕКАД). Об этом говорится в сообщении Газпромбанка. 

Проект предполагает реконструкцию, строительные работы и последующую эксплуатацию участков кольцевой дороги общей протяженностью 49 км, а также ее расширение с двух до четырех полос в каждом направлении. Планируется, что срок реализации проекта составит шесть лет, срок концессионного соглашения – 27 лет. Объем предполагаемых инвестиций в проект не указывается.

Текущая протяженность ЕКАД составляет 76 км, проектная длинна магистрали — 94,3 км. Кольцевую автодорогу пересекают три федеральных трассы и три основных областных трассы, которые радиально выходят из города и делят ее на шесть участков. 

По правилам заключения ЧКИ правительство области будет рассматривать заявку в течение 30 дней. Если власти решат, что можно заключать концессию на условиях инициатора, то в течение 10 дней после решения они разместят извещение о сборе заявок на конкурс по концессии на портале torgi.gov.ru.

Если за 45 дней не будет получено иных заявок о готовности к участию в конкурсе, то концессионное соглашение заключается с инициатором проекта. В альтернативном варианте власти могут предложить инвестору доработать заявку, после чего также проводится конкурс, либо отклонить ее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных