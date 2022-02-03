Суд отклонил иск совладельца «Б.Ю. Александров» о взыскании 85% компании

В ноябре 2020 г. года президент и сооснователь компании Борис Александров умер, после чего в компании начался корпоративно-наследственный спор. В октябре 2021 г. инвестподразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева А1 направило оферту о выкупе долей совладельцам ГК «Ростагроэкспорт». А1 направила оферту наследникам Бориса Александрова – Ольге, Екатерине, Константину Александровым и Наталье Кокоте, Юрию Изачику, а также вышеупомянутым топ-менеджерам. Каждому из адресатов, владеющих активами или правами на бренды «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров», было предложено выкупить принадлежащие им доли и права за равные денежные суммы. Как сообщала газета «Коммерсантъ» 6 октября, весь бизнес «Ростагроэкспорта» оценивался в $50 млн.