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Бизнес

Суд заочно арестовал совладельца «Б.Ю.Александров» Юрия Изачика

Ведомости

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте совладельца «Ростагрокомплекса» — производителя сырков «Б.Ю. Александров» — Юрия Изачика. Это следует из данных суда. 

Изачик был объявлен в международный розыск 29 октября в рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки (ч. 2 ст. 179 УК РФ). В розыск по этому делу также объявлен предприниматель Леонид Белиловский. Его обвиняют в принуждении к отказу от дарения части доли в компании. Как сообщал Forbes, уголовное дело было возбуждено по заявлению топ-менеджеров компании после того, как Изачик подал два иска в Арбитражный суд Московской области. Он пытается признать недействительным договор дарения, которым он передал 85 из 100% своей доли в «Ростагрокомплексе» (основная операционная компания ГК «Ростагроэкспорт») ответчикам, сообщали «Ведомости». 

Адвокат Юрия Изачика Светлана Мальцева ранее сообщала «Ведомостям», что следствию известно о местонахождении бизнесмена. По ее словам, он находится на лечении в США и по состоянию здоровья не может сейчас лично участвовать в деле. «Объявление его в розыск, вероятно, преследует обратную цель: сделать невозможным его возвращение на родину для защиты от несправедливых обвинений», — говорила адвокат.

«Ростагрокомплекс» входит в ГК «Ростагроэкспорт», которая была основана в 1995 г. Борисом Александровым, Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым. ГК объединяет три производственных предприятия в Подмосковье, Саратове и Калининграде, на которых изготавливают кисломолочную продукцию и глазированные сырки. Самый известный бренд компании – «Б.Ю. Александров». 

В ноябре прошлого года президент и сооснователь компании Борис Александров умер, после чего в компании начался корпоративно-наследственный спор.  В октябре 2021 г. инвестподразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева А1 направило оферту о выкупе долей совладельцам ГК «Ростагроэкспорт». А1 направила оферту наследникам Бориса Александрова  – Ольге, Екатерине, Константину Александровым и Наталье Кокоте, Юрию Изачику, а также вышеупомянутым топ-менеджерам. Каждому из адресатов, владеющих активами или правами на бренды «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров», предложено выкупить принадлежащие им доли и права за равные денежные суммы. Как сообщала газета «Коммерсантъ» 6 октября, весь бизнес «Ростагроэкспорта» оценивался в $50 млн. Источники газеты сообщали, что продать свои доли и выйти из бизнеса готовы не все акционеры, поэтому на принятие оферты А1 шансов мало. 

Ранее по теме: Совладельца «Б.Ю.Александров» Изачика объявили в международный розыск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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