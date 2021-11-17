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Михаилу Фридману и его партнерам не удалось купить производителя сырков «Б.Ю. Александров»

Владельцы не согласились продавать бизнес за $50 млн
Екатерина Бурлакова
Ежедневно группа «Росагроэкспорт» перерабатывает 800 т молока и выпускает более 250 наименований продукции. Самый известный бренд группы – «Б.Ю. Александров» / facebook.com/byalexandrov

Действие оферты А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров) о приобретении долей в ГК «Ростагроэкспорт» для разрешения корпоративного спора завершилось, сообщил «Ведомостям» ее управляющий партнер Андрей Елинсон. По его словам, часть совладельцев группы проявила интерес к оферте компании, но ее исполнение возможно лишь при достижении общего согласия со стороны всех участников спора.

«Ростагроэкспорт» основали в 1995 г. Борис Александров, Юрий Изачик и Леонид Микиртумов. В группу входит три производственные площадки – в Подмосковье, Саратове и Калининграде, указано на сайте группы. Ежедневно она перерабатывает 800 т молока и выпускает более 250 наименований продукции, в том числе творожные сырки, сметану, творог и т. д. Самый известный бренд группы – «Б.Ю. Александров». В прошлогоднем рейтинге крупнейших переработчиков, составленном Национальным союзом производителей молока, группа заняла 15-е место с выручкой 10,9 млрд руб. (+16% год к году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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