Михаилу Фридману и его партнерам не удалось купить производителя сырков «Б.Ю. Александров»Владельцы не согласились продавать бизнес за $50 млн
Действие оферты А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров) о приобретении долей в ГК «Ростагроэкспорт» для разрешения корпоративного спора завершилось, сообщил «Ведомостям» ее управляющий партнер Андрей Елинсон. По его словам, часть совладельцев группы проявила интерес к оферте компании, но ее исполнение возможно лишь при достижении общего согласия со стороны всех участников спора.
«Ростагроэкспорт» основали в 1995 г. Борис Александров, Юрий Изачик и Леонид Микиртумов. В группу входит три производственные площадки – в Подмосковье, Саратове и Калининграде, указано на сайте группы. Ежедневно она перерабатывает 800 т молока и выпускает более 250 наименований продукции, в том числе творожные сырки, сметану, творог и т. д. Самый известный бренд группы – «Б.Ю. Александров». В прошлогоднем рейтинге крупнейших переработчиков, составленном Национальным союзом производителей молока, группа заняла 15-е место с выручкой 10,9 млрд руб. (+16% год к году).