Михаилу Фридману и его партнерам не удалось купить производителя сырков «Б.Ю. Александров»

«Ростагроэкспорт» основали в 1995 г. Борис Александров, Юрий Изачик и Леонид Микиртумов. В группу входит три производственные площадки – в Подмосковье, Саратове и Калининграде, указано на сайте группы. Ежедневно она перерабатывает 800 т молока и выпускает более 250 наименований продукции, в том числе творожные сырки, сметану, творог и т. д. Самый известный бренд группы – «Б.Ю. Александров». В прошлогоднем рейтинге крупнейших переработчиков, составленном Национальным союзом производителей молока, группа заняла 15-е место с выручкой 10,9 млрд руб. (+16% год к году).