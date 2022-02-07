Газета
Бизнес

Санкции против России могут стоить производителям смартфонов $10 млрд в год

Ведомости

Потери доходов производителей смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi и Realme в случае введения санкций в отношении России и запрета прямых поставок составят 760 млрд руб. (около $10 млрд) в год. Половина потерь придется на Apple, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.

8 января New York Times сообщила, что в случае нападения России на Украину министерство торговли США может запретить экспортировать в Россию любые потребительские товары с деталями, произведенными в США.

В 2021 г. в страну ввезли 35,2 млн смартфонов на 832 млрд руб. Расходы жителей России на телефоны выросли на 32% за год из-за роста стоимости новых моделей. По прогнозу аналитиков, в 2022 г. импорт смартфонов в Россию может сократиться до 34,9 млн штук из-за падения покупательной способности населения.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков отметил, что на фоне санкций доля ключевых производителей на рынке упадет с более 80% до 10-20%, а цены на устройства вырастут на 15-20%. Также он спрогнозировал рост параллельного импорта оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками, импорт смартфонов китайских и российских брендов, в первую очередь собственных торговых марок ритейлеров и операторов связи.

Apple, Samsung и Xiaomi не ответили на запросы издания, в «М.Видео-Эльдорадо», «Вымпелкоме», «Марвел-Дистрибуция» и МТС отказались от комментариев. Вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин отметил, что смартфоны из США популярны среди россиян, поэтому запрет их импорта сильно повлияет на рынок. Он согласился с мнением, что из-за санкций вырастет оборот серых и бывших в употреблении устройств, а также китайских смартфонов.

Источник издания, близкий к крупному ритейлеру, считает, что американские санкции не затронут напрямую бренды из других стран. Смартфоны в Россию поставляют в основном китайские производители, а если уйдет американский бренд, его место займет корейский. Сурков добавил, что невозможно запретить поставки компонентов для сборки смартфонов в Китае, которые затем экспортируют в Россию.

С осени прошлого года западные СМИ, в частности Bloomberg, публикуют материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. США и их союзники обсуждают возможность ввести санкции на случай нападения России на Украину. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле неоднократно подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных