Санкции против России могут стоить производителям смартфонов $10 млрд в год

С осени прошлого года западные СМИ, в частности Bloomberg, публикуют материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. США и их союзники обсуждают возможность ввести санкции на случай нападения России на Украину. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле неоднократно подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.