Санкции против России могут стоить производителям смартфонов $10 млрд в год
8 января New York Times сообщила, что в случае нападения России на Украину министерство торговли США может запретить экспортировать в Россию любые потребительские товары с деталями, произведенными в США.
В 2021 г. в страну ввезли 35,2 млн смартфонов на 832 млрд руб. Расходы жителей России на телефоны выросли на 32% за год из-за роста стоимости новых моделей. По прогнозу аналитиков, в 2022 г. импорт смартфонов в Россию может сократиться до 34,9 млн штук из-за падения покупательной способности населения.
Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков отметил, что на фоне санкций доля ключевых производителей на рынке упадет с более 80% до 10-20%, а цены на устройства вырастут на 15-20%. Также он спрогнозировал рост параллельного импорта оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками, импорт смартфонов китайских и российских брендов, в первую очередь собственных торговых марок ритейлеров и операторов связи.
Apple, Samsung и Xiaomi не ответили на запросы издания, в «М.Видео-Эльдорадо», «Вымпелкоме», «Марвел-Дистрибуция» и МТС отказались от комментариев. Вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин отметил, что смартфоны из США популярны среди россиян, поэтому запрет их импорта сильно повлияет на рынок. Он согласился с мнением, что из-за санкций вырастет оборот серых и бывших в употреблении устройств, а также китайских смартфонов.
Источник издания, близкий к крупному ритейлеру, считает, что американские санкции не затронут напрямую бренды из других стран. Смартфоны в Россию поставляют в основном китайские производители, а если уйдет американский бренд, его место займет корейский. Сурков добавил, что невозможно запретить поставки компонентов для сборки смартфонов в Китае, которые затем экспортируют в Россию.
С осени прошлого года западные СМИ, в частности Bloomberg, публикуют материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. США и их союзники обсуждают возможность ввести санкции на случай нападения России на Украину. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле неоднократно подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.