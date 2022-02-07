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Бизнес

Сенатор предложил ограничить в правах компании с иностранным участием

Ведомости

Сенатор Константин Долгов разработал законопроект, в котором предлагается ограничивать права компаний, среди совладельцев которых есть иностранные компании или лица без гражданства, сообщил РБК со ссылкой на источник на рынке. Долгов подтвердил изданию разработку законопроекта, сейчас он дорабатывается и проходит согласование с заинтересованными ведомствами.

Такое решение необходимо для «обеспечения обороноспособности и безопасности государства (включая повышение уровня технологической, информационной и экономической устойчивости)». Его предлагается принимать указом президента или актами правительства. Сенатор направил документ на отзыв главам Минэкономразвития, Минюста и Федеральной антимонопольной службы. Согласно действующей редакции п. 2 ст. 49 Гражданского кодекса, компании можно ограничивать в правах «лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом».

В пояснительной записке говорится, что сейчас иностранные компании могут покупать российские юрлица, чтобы выводить свою продукцию на российский рынок. Такие шаги в основном делают в сферах с ограничениями на использование иностранной высокотехнологичной продукции и технологий. По мнению Долгова, такая ситуация может негативно повлиять на уровень обеспечения обороноспособности и безопасности государства, в том числе на его технологическую, информационную и экономическую устойчивость. Принятие документа поможет снизить возможность воздействия из-за границы на российские компании в сфере производства ИТ и высокотехнологичного оборудования.

Долгов пояснил изданию, что норму можно будет применить к любой отрасли экономики, в том числе в металлургии и торговле. Он заявил, что в последнее время компании с головными офисами за рубежом манипулировали ценами на арматуру и продукты питания. Это создает перекосы и повышает риски экономической безопасности в отдельных отраслях экономики, и в конечном счете сказывается на кошельках людей и на госбюджете, подчеркнул Долгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных