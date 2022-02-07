Сенатор предложил ограничить в правах компании с иностранным участием

В пояснительной записке говорится, что сейчас иностранные компании могут покупать российские юрлица, чтобы выводить свою продукцию на российский рынок. Такие шаги в основном делают в сферах с ограничениями на использование иностранной высокотехнологичной продукции и технологий. По мнению Долгова, такая ситуация может негативно повлиять на уровень обеспечения обороноспособности и безопасности государства, в том числе на его технологическую, информационную и экономическую устойчивость. Принятие документа поможет снизить возможность воздействия из-за границы на российские компании в сфере производства ИТ и высокотехнологичного оборудования.