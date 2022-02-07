Сенатор предложил ограничить в правах компании с иностранным участием
Сенатор Константин Долгов разработал законопроект, в котором предлагается ограничивать права компаний, среди совладельцев которых есть иностранные компании или лица без гражданства, сообщил РБК со ссылкой на источник на рынке. Долгов подтвердил изданию разработку законопроекта, сейчас он дорабатывается и проходит согласование с заинтересованными ведомствами.
Такое решение необходимо для «обеспечения обороноспособности и безопасности государства (включая повышение уровня технологической, информационной и экономической устойчивости)». Его предлагается принимать указом президента или актами правительства. Сенатор направил документ на отзыв главам Минэкономразвития, Минюста и Федеральной антимонопольной службы. Согласно действующей редакции п. 2 ст. 49 Гражданского кодекса, компании можно ограничивать в правах «лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом».
В пояснительной записке говорится, что сейчас иностранные компании могут покупать российские юрлица, чтобы выводить свою продукцию на российский рынок. Такие шаги в основном делают в сферах с ограничениями на использование иностранной высокотехнологичной продукции и технологий. По мнению Долгова, такая ситуация может негативно повлиять на уровень обеспечения обороноспособности и безопасности государства, в том числе на его технологическую, информационную и экономическую устойчивость. Принятие документа поможет снизить возможность воздействия из-за границы на российские компании в сфере производства ИТ и высокотехнологичного оборудования.
Долгов пояснил изданию, что норму можно будет применить к любой отрасли экономики, в том числе в металлургии и торговле. Он заявил, что в последнее время компании с головными офисами за рубежом манипулировали ценами на арматуру и продукты питания. Это создает перекосы и повышает риски экономической безопасности в отдельных отраслях экономики, и в конечном счете сказывается на кошельках людей и на госбюджете, подчеркнул Долгов.