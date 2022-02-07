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Бизнес

Meta допустила уход Facebook и Instagram из ЕС из-за европейских стандартов

Ведомости

Корпорация Meta допускает возможность прекращения работы принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории Евросоюза, следует из ежегодного отчета компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как отмечается в документе, такое решение может быть обусловлено принятием в ЕС законодательства, согласно которому данные жителей сообщества должны быть локализованы в Европе. Meta использует для обработки и хранения данных пользователей сервера как в Европе, так и в США. Это значит, что компания не сможет выполнять обработку данных европейских пользователей так, как того будет требовать новое законодательство.  

Ранее для хранения данных европейских пользователей Meta использовала соглашение под названием Privacy Shield. В июле 2020 г. суд Европейского союза аннулировал его, постановив, что оно создает условия для нарушения фундаментальных прав европейских граждан при передаче сведений американской стороне из-за возможной слежки со стороны властей США.

После этого ирландская комиссия по защите данных заявила, что компания должна прекратить трансатлантическую передачу данных. Претензии комиссии касались в том числе типовых соглашений SCC (Standard Contractual Clauses). Суд признал их действительными, однако постановил, что регулирующие органы должны приостанавливать или запрещать передачу данных за пределы ЕС, если их защита в других странах не может быть обеспечена. Разбирательство по этому делу продолжается, в Meta ожидают, что окончательное решение по нему будет вынесено в первой половине 2022 г.

«Если новая трансатлантическая система передачи данных не будет принята и мы не сможем продолжать полагаться на SCC или на другие альтернативные средства передачи данных из Европы в Соединенные Штаты, вероятно, мы не сможем продолжить работу ряда наших наиболее значимых продуктов и сервисов, включая Facebook и Instagram, в Европе», — говорится в отчете Meta. В компании отметили, что этот сценарий негативно скажется на ее деятельности и финансовых результатах, поскольку передача данных имеет решающее значение для предоставления услуг и таргетинга рекламы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных