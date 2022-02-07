Meta допустила уход Facebook и Instagram из ЕС из-за европейских стандартов

После этого ирландская комиссия по защите данных заявила, что компания должна прекратить трансатлантическую передачу данных. Претензии комиссии касались в том числе типовых соглашений SCC (Standard Contractual Clauses). Суд признал их действительными, однако постановил, что регулирующие органы должны приостанавливать или запрещать передачу данных за пределы ЕС, если их защита в других странах не может быть обеспечена. Разбирательство по этому делу продолжается, в Meta ожидают, что окончательное решение по нему будет вынесено в первой половине 2022 г.