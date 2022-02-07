Meta допустила уход Facebook и Instagram из ЕС из-за европейских стандартов
Как отмечается в документе, такое решение может быть обусловлено принятием в ЕС законодательства, согласно которому данные жителей сообщества должны быть локализованы в Европе. Meta использует для обработки и хранения данных пользователей сервера как в Европе, так и в США. Это значит, что компания не сможет выполнять обработку данных европейских пользователей так, как того будет требовать новое законодательство.
Ранее для хранения данных европейских пользователей Meta использовала соглашение под названием Privacy Shield. В июле 2020 г. суд Европейского союза аннулировал его, постановив, что оно создает условия для нарушения фундаментальных прав европейских граждан при передаче сведений американской стороне из-за возможной слежки со стороны властей США.
После этого ирландская комиссия по защите данных заявила, что компания должна прекратить трансатлантическую передачу данных. Претензии комиссии касались в том числе типовых соглашений SCC (Standard Contractual Clauses). Суд признал их действительными, однако постановил, что регулирующие органы должны приостанавливать или запрещать передачу данных за пределы ЕС, если их защита в других странах не может быть обеспечена. Разбирательство по этому делу продолжается, в Meta ожидают, что окончательное решение по нему будет вынесено в первой половине 2022 г.
«Если новая трансатлантическая система передачи данных не будет принята и мы не сможем продолжать полагаться на SCC или на другие альтернативные средства передачи данных из Европы в Соединенные Штаты, вероятно, мы не сможем продолжить работу ряда наших наиболее значимых продуктов и сервисов, включая Facebook и Instagram, в Европе», — говорится в отчете Meta. В компании отметили, что этот сценарий негативно скажется на ее деятельности и финансовых результатах, поскольку передача данных имеет решающее значение для предоставления услуг и таргетинга рекламы.