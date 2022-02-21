Экс-глава «Выбери радио» Вадим Терещук назначен гендиректором «ГПМ Радио»
Бывший глава группы компаний «Выбери радио» Вадим Терещук назначен на должность генерального директора «ГПМ Радио», сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа». Занимавший эту должность с 2016 г. Юрий Костин становится президентом «ГПМ Радио».
Терещук займется операционным управлением субхолдингом, говорится в сообщении. Он заявил, что среди первостепенных задач на новом посту — диджитал-трансформация компании и продвижение FM-контента в цифровой среде, которое включает в себя развитие дистрибуции радиобрендов и поиск новых возможностей их монетизации.
Вадим Терещук родился 23 июня 1975 г. До перехода в «ГПМ Радио» руководил «Выбери радио» — крупнейшим региональным радиохолдингом России (входит в группу «Медиа 1»), который объединяет 99 радиостанций в 18 городах России. Является академиком Российской академии радио (РАР) и входит в состав экспертного совета АКАР. Также он участвовал в создании единого индустриального радиоплеера.
«ГПМ Радио» (до 2016 г. — ВКПМ) — крупнейший российский радиохолдинг. В него входят девять радиобрендов: «Авторадио», «Радио Energy», «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы», а также онлайн-радиостанция 101.ru и сеть собственных филиалов в крупнейших городах России. По данным Mediascope, в 2021 г. радиохолдинг занял первое место в Москве по ежемесячному охвату (7,5 млн человек) и доле аудитории (25,3%).