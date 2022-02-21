Экс-глава «Выбери радио» Вадим Терещук назначен гендиректором «ГПМ Радио»

«ГПМ Радио» (до 2016 г. — ВКПМ) — крупнейший российский радиохолдинг. В него входят девять радиобрендов: «Авторадио», «Радио Energy», «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы», а также онлайн-радиостанция 101.ru и сеть собственных филиалов в крупнейших городах России. По данным Mediascope, в 2021 г. радиохолдинг занял первое место в Москве по ежемесячному охвату (7,5 млн человек) и доле аудитории (25,3%).