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Экс-глава «Выбери радио» Вадим Терещук назначен гендиректором «ГПМ Радио»

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Бывший глава группы компаний «Выбери радио» Вадим Терещук назначен на должность генерального директора «ГПМ Радио», сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа». Занимавший эту должность с 2016 г. Юрий Костин становится президентом «ГПМ Радио».

Терещук займется операционным управлением субхолдингом, говорится в сообщении. Он заявил, что среди первостепенных задач на новом посту — диджитал-трансформация компании и продвижение FM-контента в цифровой среде, которое включает в себя развитие дистрибуции радиобрендов и поиск новых возможностей их монетизации.

Вадим Терещук родился 23 июня 1975 г. До перехода в «ГПМ Радио» руководил «Выбери радио» — крупнейшим региональным радиохолдингом России (входит в группу «Медиа 1»), который объединяет 99 радиостанций в 18 городах России. Является академиком Российской академии радио (РАР) и входит в состав экспертного совета АКАР. Также он участвовал в создании единого индустриального радиоплеера.

«ГПМ Радио» (до 2016 г. — ВКПМ) — крупнейший российский радиохолдинг. В него входят девять радиобрендов: «Авторадио», «Радио Energy», «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы», а также онлайн-радиостанция 101.ru и сеть собственных филиалов в крупнейших городах России. По данным Mediascope, в 2021 г. радиохолдинг занял первое место в Москве по ежемесячному охвату (7,5 млн человек) и доле аудитории (25,3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных