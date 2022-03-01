Средняя цена нефти Urals в феврале превысила $92 за баррель

Так, скидка на Urals на северо-западе Европы в понедельник выросла еще на $3,35/барр. по сравнению с пятницей, и составила $15/барр. (cif Роттердам) к Североморскому датированному. В Средиземноморье скидка на партии Urals от 80 000 до 100 000 т также увеличилась на $3,35/барр. до $13,31/барр.