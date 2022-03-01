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Средняя цена нефти Urals в феврале превысила $92 за баррель

Ведомости

Средняя цена нефти Urals в феврале 2022 г. составила $92,15 за баррель, следует из данных Минфина. Это в 1,5 раза выше, чем в феврале прошлого года — тогда российская экспортная нефть торговалась в среднем по $60,78 за баррель.

Таким образом, нефть Urals в феврале подорожала на 7,6% по сравнению с январем, когда ее цена сложилась в размере $85,64 за баррель.

По данным ценового агентства Argus на 28 февраля, цена российского сорта в Северо-Западной Европе и Средиземноморье относительно Североморского датированного (Brent) обновила исторические минимумы за весь период мониторинга Argus с сентября 1994 г. и с января 1990 г. соответственно.

Так, скидка на Urals на северо-западе Европы в понедельник выросла еще на $3,35/барр. по сравнению с пятницей, и составила $15/барр. (cif Роттердам) к Североморскому датированному. В Средиземноморье скидка на партии Urals от 80 000 до 100 000 т также увеличилась на $3,35/барр. до $13,31/барр.

Как отмечают аналитики агентства, спотовые партии Urals почти не пользуются спросом из-за санкционных рисков на фоне введения жестких ограничительных мер США, Евросоюзом и Великобританией в ответ на российскую военную операцию на Украине. Кроме того, на цены оказывает давление резкое удорожание морских перевозок нефти из портов России и повышение ставок страхования, а также отказ некоторых банков открывать аккредитивы на покупку российской нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных