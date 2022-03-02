Ford объявил о приостановке работы в России

В пресс-службе «Соллерс Форд» ТАСС сообщили, что производство в Елабуге будет отправлено в простой с 3 марта. Руководство компании предпримет действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом во время простоя и обеспечить возобновление работы в короткие сроки, когда Ford Motor Company примет такое решение.