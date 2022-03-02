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Бизнес

Ford объявил о приостановке работы в России

Ведомости

Американский производитель автомобилей Ford сообщил, что приостанавливает свою деятельность в России из-за ее спецоперации в Донбассе, говорится на сайте компании.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, сегодня мы проинформировали наших партнеров по совместному предприятию о том, что мы приостанавливаем нашу деятельность в России немедленно и до дальнейшего уведомления», — сообщила компания.

У Ford нет производственных площадок на Украине, однако в компании по всему миру работает значительное число украинцев, говорится в сообщении. Также Фонд Форда пожертвует $100 000 в Фонд помощи Украине для оказания гуманитарной помощи гражданам страны и семьям, которым пришлось оттуда уехать.

В пресс-службе «Соллерс Форд» ТАСС сообщили, что производство в Елабуге будет отправлено в простой с 3 марта. Руководство компании предпримет действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом во время простоя и обеспечить возобновление работы в короткие сроки, когда Ford Motor Company примет такое решение.

Ford ранее значительно сократил свое присутствие в России и сосредоточился на производстве коммерческих фургонов и продажах в стране через миноритарную долю в совместном предприятии Ford Sollers.

Мировые автоконцерны начинают отказываться от поставок автомобилей в Россию. В частности, такое письмо автодилерам направил немецкий Audi. Подобное письмо, по данным источников в лизинговых компаниях, также пришло от американского концерна General Motors (GM, продает автомобили Chevrolet в России). Сообщения схожего содержания ожидаются также от Volkswagen (VW), его подразделения «Volkswagen коммерческие автомобили», чешской Skoda (принадлежит Volkswagen), британской Land Rover и немецкой Porsche.

25 февраля завод Renault в Москве сообщил, что приостановит работу с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. 1 марта завод Hyundai в Санкт-Петербурге сообщил, что также приостановит производство из-за нехватки комплектующих с 1 по 5 марта. 9 марта планируется возобновить работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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