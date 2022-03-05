Heineken прекратит экспорт пива и инвестпроекты в России
Нидерландская пивоваренная компания Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию и инвестиционные проекты в страну, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.
Все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов, говорится в сообщении.
Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. Сейчас компании принадлежит семь пивоварен на территории России, помимо Санкт-Петербурга они расположены в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске и Стерлитамаке. В российском подразделении компании работают около 1900 человек. В портфеле компании более 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel, Krušovice, Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Жигулевское», «Окское», «Степан Разин» и др.
Многие западные компании, в том числе ритейлеры, IT-гиганты и автоконцерны, начали сокращать присутствие в России или временно приостанавливать свою деятельность на фоне продолжающейся с 24 февраля военной операции на Украине.
4 марта датский пивоваренный концерн Carlsberg принял решение остановить новые инвестиции в России и приостановить поставки продукции в адрес своей российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика». 2 марта о прекращении производства и поставок в РФ объявили производители чешского пива Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.