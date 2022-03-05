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Бизнес

Heineken прекратит экспорт пива и инвестпроекты в России

Ведомости

Нидерландская пивоваренная компания Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию и инвестиционные проекты в страну, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

Все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов, говорится в сообщении.

Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. Сейчас компании принадлежит семь пивоварен на территории России, помимо Санкт-Петербурга они расположены в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске и Стерлитамаке. В российском подразделении компании работают около 1900 человек. В портфеле компании более 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel, Krušovice, Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Жигулевское», «Окское», «Степан Разин» и др.

Многие западные компании, в том числе ритейлеры, IT-гиганты и автоконцерны, начали сокращать присутствие в России или временно приостанавливать свою деятельность на фоне продолжающейся с 24 февраля военной операции на Украине.

4 марта датский пивоваренный концерн Carlsberg принял решение остановить новые инвестиции в России и приостановить поставки продукции в адрес своей российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика». 2 марта о прекращении производства и поставок в РФ объявили производители чешского пива Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных