Правительство России решило создать аналог Booking.com
Правительство решило создать отечественный аналог сервиса Booking.com после его ухода из России. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Соответствующее поручение было дано Ростуризму и Минцифры.
«В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Необходимо масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей. Это поручение сейчас исполняют Минцифры и Ростуризм», — сообщили в аппарате вице-премьера.
Сервис Booking.com остановил работу в России «в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране». Сейчас пользователям доступны для бронирования только российские объекты размещения, зарубежные объекты недоступны для пользователей.
4 марта о приостановке работы в России и Белоруссии также объявил сервис аренды жилья Airbnb.
В заявлении на сайте Airbnb говорится, что сервис намерен предоставлять беженцам с Украины бесплатное краткосрочное жилье. Всего жилье планируется предоставить порядка 100 000 человек.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
После объявления о военной операции западные страны ввели санкции против России. Многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию. Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в стране. Также продажи в России приостановили ритейлеры Inditex, IKEA, H&M, Mango, Asos и др.