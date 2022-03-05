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Правительство России решило создать аналог Booking.com

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Правительство решило создать отечественный аналог сервиса Booking.com после его ухода из России. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Соответствующее поручение было дано Ростуризму и Минцифры. 

«В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Необходимо масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей. Это поручение сейчас исполняют Минцифры и Ростуризм», — сообщили в аппарате вице-премьера. 

Сервис Booking.com остановил работу в России «в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране». Сейчас пользователям доступны для бронирования только российские объекты размещения, зарубежные объекты недоступны для пользователей.

4 марта о приостановке работы в России и Белоруссии также объявил сервис аренды жилья Airbnb. 

В заявлении на сайте Airbnb говорится, что сервис намерен предоставлять беженцам с Украины бесплатное краткосрочное жилье. Всего жилье планируется предоставить порядка 100 000 человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После объявления о военной операции западные страны ввели санкции против России. Многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию. Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в стране. Также продажи в России приостановили ритейлеры Inditex, IKEA, H&M, Mango, Asos и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных