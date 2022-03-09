Мантуров поручил ускорить сертификацию российского двигателя для SSJ 100
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил ускорить сертификацию российского двигателя ПД-8 для самолетов Sukhoi Superjet 100 и провести ее в ближайшие 12-14 месяцев в рамках импортозамещения, сообщила пресс-служба министерства. Сейчас в самолетах используется иностранный двигатель SaM-146.
«Важнейшим условием осуществления этих планов (по импортозамещению) в текущих условиях должна стать замена двигателя иностранного производства на российский ПД-8. Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12-14 месяцев», — сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
В Минпромторге отметили, что максимальное импортозамещение комплектующих – главная цель российского авиастроения. Существующие мощности позволяют нарастить выпуск SSJ 100 до 40 штук в год. «Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы», — подчеркнули в министерстве.
Sukhoi Superjet 100 – это первый российский гражданский самолет. SSJ 100 относится к семейству региональных судов. Дальность полета базовой версии составляет 4400 км, вместимость – 98 пассажиров. Использование самолета началось в 2011 г.
В 2019 г. на фоне санкций Запада российские власти инициировали разработку Superjet New — это импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет к 2023 г.