Мантуров поручил ускорить сертификацию российского двигателя для SSJ 100

В Минпромторге отметили, что максимальное импортозамещение комплектующих – главная цель российского авиастроения. Существующие мощности позволяют нарастить выпуск SSJ 100 до 40 штук в год. «Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы», — подчеркнули в министерстве.