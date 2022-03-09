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Мантуров поручил ускорить сертификацию российского двигателя для SSJ 100

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил ускорить сертификацию российского двигателя ПД-8 для самолетов Sukhoi Superjet 100 и провести ее в ближайшие 12-14 месяцев в рамках импортозамещения, сообщила пресс-служба министерства. Сейчас в самолетах используется иностранный двигатель SaM-146.

«Важнейшим условием осуществления этих планов (по импортозамещению) в текущих условиях должна стать замена двигателя иностранного производства на российский ПД-8. Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12-14 месяцев», — сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

В Минпромторге отметили, что максимальное импортозамещение комплектующих – главная цель российского авиастроения. Существующие мощности позволяют нарастить выпуск SSJ 100 до 40 штук в год. «Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы», — подчеркнули в министерстве.

Sukhoi Superjet 100 – это первый российский гражданский самолет. SSJ 100 относится к семейству региональных судов. Дальность полета базовой версии составляет 4400 км, вместимость – 98 пассажиров. Использование самолета началось в 2011 г.

В 2019 г. на фоне санкций Запада российские власти инициировали разработку Superjet New — это импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет к 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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