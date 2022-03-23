Цены на газ в Европе превысили $1500 за 1000 кубометров впервые с 11 марта

По словам Путина, в условиях западных санкций поставлять российские товары в США и Евросоюз в долларах, евро и ряде других валют «не имеет для нас уже никакого смысла». При этом, отметил он, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.