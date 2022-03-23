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Цены на газ в Европе превысили $1500 за 1000 кубометров впервые с 11 марта

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Стоимость газа в Европе преодолела отметку в $1500 за тысячу кубометров впервые с 11 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах к 17:44 мск достигла €132,25 за МВт/ч, или $1504 за тысячу кубометров (цены на площадке представлены в евро за 1 МВт/ч). К 18:37 мск котировки снизились до $1364 за 1 тыс. куб. м. Рост к расчетной цене вторника составил 21,3%.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время начнет принимать оплату за экспорт природного газа в «недружественные страны» в российских рублях. Порядок операций по оплате газа рублями должен определить ЦБ в течение недели.

По словам Путина, в условиях западных санкций поставлять российские товары в США и Евросоюз в долларах, евро и ряде других валют «не имеет для нас уже никакого смысла». При этом, отметил он, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных