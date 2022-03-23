Цены на газ в Европе превысили $1500 за 1000 кубометров впервые с 11 марта
Стоимость газа в Европе преодолела отметку в $1500 за тысячу кубометров впервые с 11 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах к 17:44 мск достигла €132,25 за МВт/ч, или $1504 за тысячу кубометров (цены на площадке представлены в евро за 1 МВт/ч). К 18:37 мск котировки снизились до $1364 за 1 тыс. куб. м. Рост к расчетной цене вторника составил 21,3%.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время начнет принимать оплату за экспорт природного газа в «недружественные страны» в российских рублях. Порядок операций по оплате газа рублями должен определить ЦБ в течение недели.
По словам Путина, в условиях западных санкций поставлять российские товары в США и Евросоюз в долларах, евро и ряде других валют «не имеет для нас уже никакого смысла». При этом, отметил он, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.