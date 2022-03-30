«Почта России» приостановила прием писем и посылок в Польшу и Данию
«Почта России» на время приостановила прием отправлений в Данию и Польшу, сообщила пресс-служба компании.
«Дания приостановила обработку отправлений из России и в Россию, поэтому "Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию. Из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши" "Почта России" приостанавливает прием отправлений из России в Польшу», — сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
28 марта «Почта России» временно приостановила прием отправлений в Швецию, потому что местный почтовый оператор объявил об отмене почтового сообщения с Россией.
После начала спецоперации России на Украине «Почта России» приостановила прием отправлений на Украину, что обусловлено в том числе закрытием аэропортов в 11 городах на юге России. В компании сообщили, что перестраивают маршруты доставки почты и меняют авиадоставку в эти города и из них на доставку наземным транспортом. Также почта временно приостановила прием денежных переводов на Украину.