«Почта России» приостановила прием писем и посылок в Польшу и Данию

После начала спецоперации России на Украине «Почта России» приостановила прием отправлений на Украину, что обусловлено в том числе закрытием аэропортов в 11 городах на юге России. В компании сообщили, что перестраивают маршруты доставки почты и меняют авиадоставку в эти города и из них на доставку наземным транспортом. Также почта временно приостановила прием денежных переводов на Украину.