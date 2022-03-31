Борисов сообщил о переносе сроков начала серийного производства МС-21

«Рассчитывали по МС-21 на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14», — сказал Борисов (цитата по ТАСС).