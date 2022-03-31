Борисов сообщил о переносе сроков начала серийного производства МС-21
Серийное производство российского пассажирского самолета МС-21 откладывается на один-два года, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в условиях ограничений серийное производство МС-21 возможно только на отечественном двигателе ПД-14.
«Рассчитывали по МС-21 на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14», — сказал Борисов (цитата по ТАСС).
Гражданский самолет МС-21 вместимостью от 163 до 211 пассажиров в прошлом году совершил первый полет на российском композитном крыле.
22 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что зарубежные партнеры в производстве перспективного пассажирского самолета МС-21 отказали России в поставках компонентов. По его словам, завершение работы по импортозамещению компонентов МС-21 и всех сертификационных процедур ожидается лишь в 2024 г.
В конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство выделит дополнительно более 61 млрд руб. на опытно-конструкторские работы по проекту самолета МС-21-300. Средства пойдут на импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание.