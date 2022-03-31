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Борисов сообщил о переносе сроков начала серийного производства МС-21

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Серийное производство российского пассажирского самолета МС-21 откладывается на один-два года, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в условиях ограничений серийное производство МС-21 возможно только на отечественном двигателе ПД-14.

«Рассчитывали по МС-21 на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14», — сказал Борисов (цитата по ТАСС). 

Гражданский самолет МС-21 вместимостью от 163 до 211 пассажиров в прошлом году совершил первый полет на российском композитном крыле. 

22 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что зарубежные партнеры в производстве перспективного пассажирского самолета МС-21 отказали России в поставках компонентов. По его словам, завершение работы по импортозамещению компонентов МС-21 и всех сертификационных процедур ожидается лишь в 2024 г.

В конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство выделит дополнительно более 61 млрд руб. на опытно-конструкторские работы по проекту самолета МС-21-300. Средства пойдут на импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных