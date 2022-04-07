«Лукойл» предупредил о возможной остановке НПЗ из-за избытка мазута
Нефтяная компания «Лукойл» видит риски возможной остановки своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за нехватки мощностей для хранения мазута. Об этом предупредил правительство глава и совладелец компании Вагит Алекперов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Алекперова вице-премьеру Александру Новаку от 25 марта.
Как заявил глава «Лукойла», из-за западных санкций «в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах». Он предупредил, что заполнение хранилищ может привести к остановке НПЗ и снижению производства топлива.
Алекперов предложил временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ, чтобы избежать остановки мощностей. Обычно мазут — остаточный продукт переработки нефти — используют только в случае, когда есть перебои с поставками газа или лимиты его потребления исчерпаны, пишет «Коммерсантъ». По правилам энергорынка компании должны использовать наиболее дешевый вид топлива из доступного — как правило, это газ. В 2020 г., по данным Минэнерго, на мазут приходилось лишь 2% от общего потребления ТЭС (примерно 5,85 млн т).
Поставки мазута из России осложнились из-за трудностей с логистикой и оплатой поставок, пояснил Олег Жирнов из КПМГ. В марте 2022 г. экспорт мазута сократился в 1,5 раза по сравнению с февралем, невостребованными остались около 1,5 млн т, что, вероятно, и привело к заполнению доступных хранилищ. По словам эксперта, резервуарный парк на НПЗ и нефтебазах достаточно ограничен и не все резервуары подходят для хранения мазута.
Отмечается, что нефтекомпании из-за увеличения использования мазута на ТЭЦ также будут вынуждены платить больше за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). «Лукойл» предложил приостановить применение повышающих коэффициентов 25 и 100 к ставке платы за НВОС для таких случаев и для сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) сверх нормативов. ПНГ используется в качестве сырья для производства сжиженных углеводородных газов, но на фоне санкций иностранные трейдеры стали отказываться и от этих поставок, что создало проблему его утилизации. Сейчас разрешается сжигать не более 5% от добытого ПНГ. Остальной объем подлежит полезному использованию, например, для переработки или закачки в пласт.
Если предложения «Лукойла» будут одобрены, это приведет к недополучению средств региональных бюджетов на экологию, считают в Минприроды. Ведомство предлагает компаниям пересчитать валовые выбросы, отразив в них увеличение использования мазута. В этом случае плата за НВОС увеличится, но в пределах пересчитанных квот не будут применяться повышающие коэффициенты, пишет газета со ссылкой на письмо Минприроды в Минэнерго. В Минэнерго изданию сообщили, что этот вопрос прорабатывается. В «Лукойле» и Минприроды ситуацию не прокомментировали.