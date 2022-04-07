«Лукойл» предупредил о возможной остановке НПЗ из-за избытка мазута

Отмечается, что нефтекомпании из-за увеличения использования мазута на ТЭЦ также будут вынуждены платить больше за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). «Лукойл» предложил приостановить применение повышающих коэффициентов 25 и 100 к ставке платы за НВОС для таких случаев и для сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) сверх нормативов. ПНГ используется в качестве сырья для производства сжиженных углеводородных газов, но на фоне санкций иностранные трейдеры стали отказываться и от этих поставок, что создало проблему его утилизации. Сейчас разрешается сжигать не более 5% от добытого ПНГ. Остальной объем подлежит полезному использованию, например, для переработки или закачки в пласт.