Газета
Бизнес

В Японии прекратили страховать работающие в России японские компании

Ведомости

Японские страховые компании приостановили заключение новых контрактов с японскими организациями, которые представлены в России. Решение принято после ответных санкций Москвы, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники. 

Япония перестанет страховать свои компании в РФ на фоне признания страны «недружественной» после введения антироссийских санкций из-за проведения военной операции на Украине, говорится в статье. В частности, продлевать контракты не планирует компания Tokio Marine & Nichido. Японским фирмам придется заключать договоры с местными страховщиками, что повлечет за собой повышение расходов. Такая ситуация затрудняет продолжение работы японских компаний в России, отмечает агентство. Согласно результатам опроса Tokyo Shoko Research, в России в марте вели бизнес 200 японских компаний.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда назвал усиление санкций «единственным путем», а ослабление мер он счел возможным «только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден».

Ранее по теме: В Японии назвали усиление санкций против России «единственным путем»

Власти страны приняли  уже несколько пакетов санкций в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Япония запретила экспорт в Россию некоторых товаров, в том числе полупроводников, телекоммуникационного оборудования, ПО, оружия и нефтеперерабатывающего оборудования. Власти страны заморозили активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

Помимо этого с 5 апреля запрещен экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе дорогостоящих автомобилей, ювелирных изделий и часов с драгоценными металлами, сообщал Хагиуда. Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power в этом году приостановит импорт российского угля, передавал также телеканал NHK.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных