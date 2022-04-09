В Японии прекратили страховать работающие в России японские компании

Япония перестанет страховать свои компании в РФ на фоне признания страны «недружественной» после введения антироссийских санкций из-за проведения военной операции на Украине, говорится в статье. В частности, продлевать контракты не планирует компания Tokio Marine & Nichido. Японским фирмам придется заключать договоры с местными страховщиками, что повлечет за собой повышение расходов. Такая ситуация затрудняет продолжение работы японских компаний в России, отмечает агентство. Согласно результатам опроса Tokyo Shoko Research, в России в марте вели бизнес 200 японских компаний.