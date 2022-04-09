В Японии прекратили страховать работающие в России японские компании
Японские страховые компании приостановили заключение новых контрактов с японскими организациями, которые представлены в России. Решение принято после ответных санкций Москвы, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники.
Япония перестанет страховать свои компании в РФ на фоне признания страны «недружественной» после введения антироссийских санкций из-за проведения военной операции на Украине, говорится в статье. В частности, продлевать контракты не планирует компания Tokio Marine & Nichido. Японским фирмам придется заключать договоры с местными страховщиками, что повлечет за собой повышение расходов. Такая ситуация затрудняет продолжение работы японских компаний в России, отмечает агентство. Согласно результатам опроса Tokyo Shoko Research, в России в марте вели бизнес 200 японских компаний.
Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда назвал усиление санкций «единственным путем», а ослабление мер он счел возможным «только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден».
Власти страны приняли уже несколько пакетов санкций в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Япония запретила экспорт в Россию некоторых товаров, в том числе полупроводников, телекоммуникационного оборудования, ПО, оружия и нефтеперерабатывающего оборудования. Власти страны заморозили активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.
Помимо этого с 5 апреля запрещен экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе дорогостоящих автомобилей, ювелирных изделий и часов с драгоценными металлами, сообщал Хагиуда. Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power в этом году приостановит импорт российского угля, передавал также телеканал NHK.