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Политика

В Японии назвали усиление санкций против России «единственным путем»

Ведомости

Санкции против России можно только усилить, на нынешней стадии развития событий это единственный путь, заявил в эфире телеканала NHK министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. 

По его словам, которые приводит Bloomberg, из-за замораживания активов и запретов на экспорт российская экономика не восстанавливается, и «это факт». Министр сообщил, что дополнительные меры будут рассмотрены в сотрудничестве с международным сообществом. Однако Хагиуда признал, что санкции негативно действуют и на японскую экономику. Ослабление мер станет возможным «только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден», отметил министр. 

В связи с проведением России спецоперации на Украине власти Японии приняли несколько пакетов санкций в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Также Япония запретила экспорт в Россию некоторых товаров, в том числе полупроводников, телекоммуникационного оборудования, ПО, оружия и нефтеперерабатывающего оборудования. Власти страны заморозили активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

С 5 апреля будет запрещен экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе дорогостоящих автомобилей, ювелирных изделий и часов с драгоценными металлами, сообщал Хагиуда. В конце марта он отмечал, что страна продолжит координацию с мировым сообществом по вопросу антироссийских санкций, в первую очередь с G7.

В 2021 г. объем экспорта Японии в Россию составил 862,4 млрд иен, или $6,9 млрд. Более половины пришлось на автомобили и запчасти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных