В Японии назвали усиление санкций против России «единственным путем»

По его словам, которые приводит Bloomberg, из-за замораживания активов и запретов на экспорт российская экономика не восстанавливается, и «это факт». Министр сообщил, что дополнительные меры будут рассмотрены в сотрудничестве с международным сообществом. Однако Хагиуда признал, что санкции негативно действуют и на японскую экономику. Ослабление мер станет возможным «только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден», отметил министр.