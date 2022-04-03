В Японии назвали усиление санкций против России «единственным путем»
Санкции против России можно только усилить, на нынешней стадии развития событий это единственный путь, заявил в эфире телеканала NHK министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
По его словам, которые приводит Bloomberg, из-за замораживания активов и запретов на экспорт российская экономика не восстанавливается, и «это факт». Министр сообщил, что дополнительные меры будут рассмотрены в сотрудничестве с международным сообществом. Однако Хагиуда признал, что санкции негативно действуют и на японскую экономику. Ослабление мер станет возможным «только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден», отметил министр.
В связи с проведением России спецоперации на Украине власти Японии приняли несколько пакетов санкций в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Также Япония запретила экспорт в Россию некоторых товаров, в том числе полупроводников, телекоммуникационного оборудования, ПО, оружия и нефтеперерабатывающего оборудования. Власти страны заморозили активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.
С 5 апреля будет запрещен экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе дорогостоящих автомобилей, ювелирных изделий и часов с драгоценными металлами, сообщал Хагиуда. В конце марта он отмечал, что страна продолжит координацию с мировым сообществом по вопросу антироссийских санкций, в первую очередь с G7.
В 2021 г. объем экспорта Японии в Россию составил 862,4 млрд иен, или $6,9 млрд. Более половины пришлось на автомобили и запчасти.