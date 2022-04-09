Японская Kyushu Electric Power откажется закупать уголь в России

Санкции против России можно только усилить, на нынешней стадии развития событий это единственный путь, заявил ранее в эфире NHK министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. Однако он признал, что санкции негативно действуют и на японскую экономику. Ослабление мер станет возможным «только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден», отметил министр.