Японская Kyushu Electric Power откажется закупать уголь в России
Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power в этом году приостановит импорт российского угля, который используется для работы тепловых электростанций. Такое решение принято на фоне ужесточения экономических санкций против России из-за военной операции на Украине, передает телеканал NHK.
7 апреля страны «большой семерки» (G7) в своем совместном заявлении изложили свою политику по снижению энергетической зависимости от России, включая запрет на импорт угля и постепенное сокращение, отмечает телеканал. На этом фоне стало известно о решении Kyushu Electric Power приостановить импорт российского угля.
По данным телеканала, 7% закупленного компанией угля поставляла Россия. Kyushu Electric Power уже сумела найти альтернативные источники поставок, отказ от российского угля не повлияет на энергоснабжение, говорится в материале.
Санкции против России можно только усилить, на нынешней стадии развития событий это единственный путь, заявил ранее в эфире NHK министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. Однако он признал, что санкции негативно действуют и на японскую экономику. Ослабление мер станет возможным «только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден», отметил министр.
В связи с проведением России спецоперации на Украине власти Японии приняли несколько пакетов санкций в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Также Япония запретила экспорт в Россию некоторых товаров, в том числе полупроводников, телекоммуникационного оборудования, ПО, оружия и нефтеперерабатывающего оборудования. Власти страны заморозили активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.
Помимо этого с 5 апреля запрещен экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе дорогостоящих автомобилей, ювелирных изделий и часов с драгоценными металлами, сообщал Хагиуда.
7 апреля евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую Евросоюз ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. На следующий день Евросоюз объявил о запрете на закупки угля и других твердых ископаемых видов топлива, если они происходят или экспортируются из России. Эмбарго начнет действовать с августа 2022 г.
Россия сможет перенаправить экспорт угля из ЕС в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через морские порты европейской части страны, заявил вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что у российских компаний есть возможность экспортировать уголь на рынок АТР через недозагруженные порты — например, Тамань и свободные мощности в Балтийском море.