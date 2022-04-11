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Бизнес

РЖД повысит зарплаты сотрудникам второй раз с начала года

Ведомости

Холдинг РЖД в мае внепланово поднимет сотрудникам зарплату на 5%, объявил на оперативном совещании глава компании Олег Белозеров.

«Люди всегда были и остаются главной ценностью "Российских железных дорог". РЖД гарантирует своим работникам уверенность и стабильность. Компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию заработной платы работников с 1 мая 2022 г. на 5%», — приводит его слова пресс-служба монополии.

Отмечается, что также будут проиндексированы зарплаты работников частных образовательных и медицинских учреждений компании.

В РЖД эта индексация станет второй с начала года: с 1 марта зарплаты сотрудников были повышены на 4,2%. В январе 2022 г. среднемесячная зарплата увеличилась на 8,2% год к году и составила 68 509 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных