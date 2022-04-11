РЖД повысит зарплаты сотрудникам второй раз с начала года
Холдинг РЖД в мае внепланово поднимет сотрудникам зарплату на 5%, объявил на оперативном совещании глава компании Олег Белозеров.
«Люди всегда были и остаются главной ценностью "Российских железных дорог". РЖД гарантирует своим работникам уверенность и стабильность. Компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию заработной платы работников с 1 мая 2022 г. на 5%», — приводит его слова пресс-служба монополии.
Отмечается, что также будут проиндексированы зарплаты работников частных образовательных и медицинских учреждений компании.
В РЖД эта индексация станет второй с начала года: с 1 марта зарплаты сотрудников были повышены на 4,2%. В январе 2022 г. среднемесячная зарплата увеличилась на 8,2% год к году и составила 68 509 руб.