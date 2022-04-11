Кабмин рассмотрит вопрос о снижении страховых взносов для МСП

Госдума 22 марта приняла закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, закон отменяет НДФЛ на проценты по вкладам и остатки на банковских счетах за период 2021-2022 гг., а также НДФЛ на доходы в виде материальной выгоды, которые были получены в период с 2021 по 2023 г. Кроме того, на пять лет обнулена ставка НДС на гостиничные и схожие услуги, на 2022–2024 гг. введена нулевая ставка налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний. Кадастровая стоимость недвижимости для расчета налога на имущество физлиц и земельного налога заморожена на уровне 1 января 2022 г., аналогичная норма предусмотрена и для юрлиц при уплате налога на имущество.