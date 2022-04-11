Кабмин рассмотрит вопрос о снижении страховых взносов для МСП
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с профильными комиссиями Госсовета рассмотреть вопрос о снижении размера страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов, которое прошло 16 марта.
«Рассмотреть вопросы <…> о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, направленных на установление для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства и включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15% в отношении части ежемесячной выплаты в пользу физического лица, не превышающей в течение месяца минимального размера оплаты труда», — говорится в поручении.
Правительству также поручено рассмотреть вопрос о повышении максимального порога дохода для признания индивидуальных предпринимателей субъектами МСП и об увеличении предельных доходов налогоплательщиков, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения. Доклад о проделанной работе кабмин должен будет представить до 15 июля.
Зампредседателя сенатского комитета по федеративному устройству Елена Авдеева ранее заявила, что снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда МСП позволит увеличить бюджетные поступления.
Госдума 22 марта приняла закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, закон отменяет НДФЛ на проценты по вкладам и остатки на банковских счетах за период 2021-2022 гг., а также НДФЛ на доходы в виде материальной выгоды, которые были получены в период с 2021 по 2023 г. Кроме того, на пять лет обнулена ставка НДС на гостиничные и схожие услуги, на 2022–2024 гг. введена нулевая ставка налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний. Кадастровая стоимость недвижимости для расчета налога на имущество физлиц и земельного налога заморожена на уровне 1 января 2022 г., аналогичная норма предусмотрена и для юрлиц при уплате налога на имущество.