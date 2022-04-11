Газета
Бизнес

Кабмин рассмотрит вопрос о снижении страховых взносов для МСП

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с профильными комиссиями Госсовета рассмотреть вопрос о снижении размера страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов, которое прошло 16 марта.

«Рассмотреть вопросы <…> о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, направленных на установление для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства и включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15% в отношении части ежемесячной выплаты в пользу физического лица, не превышающей в течение месяца минимального размера оплаты труда», — говорится в поручении.

Правительству также поручено рассмотреть вопрос о повышении максимального порога дохода для признания индивидуальных предпринимателей субъектами МСП и об увеличении предельных доходов налогоплательщиков, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения. Доклад о проделанной работе кабмин должен будет представить до 15 июля.

Зампредседателя сенатского комитета по федеративному устройству Елена Авдеева ранее заявила, что снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда МСП позволит увеличить бюджетные поступления.

Госдума 22 марта приняла закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, закон отменяет НДФЛ на проценты по вкладам и остатки на банковских счетах за период 2021-2022 гг., а также НДФЛ на доходы в виде материальной выгоды, которые были получены в период с 2021 по 2023 г. Кроме того, на пять лет обнулена ставка НДС на гостиничные и схожие услуги, на 2022–2024 гг. введена нулевая ставка налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний. Кадастровая стоимость недвижимости для расчета налога на имущество физлиц и земельного налога заморожена на уровне 1 января 2022 г., аналогичная норма предусмотрена и для юрлиц при уплате налога на имущество.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных