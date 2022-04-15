Под санкции ЕС попала лесопромышленная продукция на сумму до $6 млрд
Объем экспорта российской лесопромышленной продукции, которую затронули санкции Евросоюза, составил $6 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты «Рослесинфорга».
В 2021 г. на «недружественные» страны (присоединившиеся к санкциям против России) пришлось 45,8% от общего объема экспорта российской лесопродукции, из них 75% вывозилось в европейские страны. Еще около 9% пришлось на США, которые подготовили, но пока не ввели ограничения на импорт продукции ЛПК, подсчитали в организации. В целом по итогам прошлого года поставки продукции лесной промышленности превысили $17,5 млрд и выросли по сравнению с предыдущим годом на 38,7%. Экспорт в США составил $1,6 млрд.
Агентство WhatWood, специализирующееся на лесопромышленной аналитике, приводит более консервативный прогноз. Там считают, что под санкции ЕС попали поставки продукции ЛПК как минимум на $3,8 млрд (15,3 млрд тонн в натуральном выражении). Главные статьи экспорта — пиломатериалы ($1,4 млрд) и фанера ($0,8 млрд). В агентстве отмечают, что в действительности эти цифры еще выше. Среди основных европейских покупателей российской лесной продукции, попавшей под ограничения, названы Финляндия, Германия, Эстония и Нидерланды.
Евросоюз ввел запрет на импорт лесной продукции из России 8 апреля. Он был объявлен в рамках пятого пакета санкций из-за военной операции на Украине. Под ограничения попали все основные категории товаров, которые поставлялись на экспорт, в том числе древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и некоторые виды крафт-картона, а также мебель и ее части. Кроме того, страны ЕС ввели запрет на вывоз в Россию отдельных видов лесной продукции, включая пиломатериалы, древесные плиты, фанеру, бумагу и картон, а также продукцию машино- и станкостроения для лесной промышленности.