Газпромбанк и «БТС-Мост» планируют построить автомобильную дорогу «Северный обход города Перми»
Газпромбанк и ГК «Бамтоннельстрой-Мост» подали частную концессионную инициативу в правительство Пермского края об участии в проекте по строительству автомобильной дороги «Северный обход г. Перми», говорится в сообщении банка. Концессионером в проекте выступает ООО «ИФР-СОП», совместная компания банка и «БТС-Мост». Инвестиционным партнером по проекту выступает компания InfraOne.
Речь идет о строительстве и последующей платной эксплуатации дороги протяженностью 30,7 км в обход Перми с северной стороны, которая будет состоять из четырех полос – по две в каждом направлении, и шести транспортных развязок. Проект также включает строительство нового моста через р. Каму протяженностью 2,1 км.
«Северный обход г. Перми» соединит Западный, Южный и Восточный дорожные обходы в единый кольцевой маршрут. В дальнейшем обход войдет в «Северный широтный коридор», который является частью федерального маршрута «Северо-Запад – Сибирь».
«Северный обход Перми является одним из ключевых транспортных проектов на Урале», – отметил первый вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер. По словам заместителя генерального директора «БТС-Моста» Виталия Шишмарева, строительство северного обхода будет способствовать развитию прилегающих территорий.
Газпромбанк реализует и прорабатывает проекты автодорожной инфраструктуры на принципах ГЧП общей стоимостью более чем 1,3 трлн руб. ГК «Бамтоннельстрой-Мост» специализируется на строительстве и реконструкции транспортной инфраструктуры – железных и автомобильных дорог, больших и малых мостов, тоннелей, портов и причалов, гидротехнических сооружений, взлетно-посадочных полос.