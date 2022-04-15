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Газпромбанк и «БТС-Мост» планируют построить автомобильную дорогу «Северный обход города Перми»

Ведомости

Газпромбанк и ГК «Бамтоннельстрой-Мост» подали частную концессионную инициативу в правительство Пермского края об участии в проекте по строительству автомобильной дороги «Северный обход г. Перми», говорится в сообщении банка. Концессионером в проекте выступает ООО «ИФР-СОП», совместная компания банка и «БТС-Мост». Инвестиционным партнером по проекту выступает компания InfraOne.

Речь идет о строительстве и последующей платной эксплуатации дороги протяженностью 30,7 км в обход Перми с северной стороны, которая будет состоять из четырех полос – по две в каждом направлении, и шести транспортных развязок. Проект также включает строительство нового моста через р. Каму протяженностью 2,1 км.

«Северный обход г. Перми» соединит Западный, Южный и Восточный дорожные обходы в единый кольцевой маршрут. В дальнейшем обход войдет в «Северный широтный коридор», который является частью федерального маршрута «Северо-Запад – Сибирь».

«Северный обход Перми является одним из ключевых транспортных проектов на Урале», – отметил первый вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер. По словам заместителя генерального директора «БТС-Моста» Виталия Шишмарева, строительство северного обхода будет способствовать развитию прилегающих территорий.

Газпромбанк реализует и прорабатывает проекты автодорожной инфраструктуры на принципах ГЧП общей стоимостью более чем 1,3 трлн руб. ГК «Бамтоннельстрой-Мост» специализируется на строительстве и реконструкции транспортной инфраструктуры – железных и автомобильных дорог, больших и малых мостов, тоннелей, портов и причалов, гидротехнических сооружений, взлетно-посадочных полос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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