Газпромбанк и «БТС-Мост» планируют построить автомобильную дорогу «Северный обход города Перми»

Речь идет о строительстве и последующей платной эксплуатации дороги протяженностью 30,7 км в обход Перми с северной стороны, которая будет состоять из четырех полос – по две в каждом направлении, и шести транспортных развязок. Проект также включает строительство нового моста через р. Каму протяженностью 2,1 км.