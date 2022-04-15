Генпрокуратуру попросили проверить работу «Роснано» под руководством Чубайса

После прихода Куликова на пост главы «Роснано» в 2020 г. его команда начала переговоры с банками-кредиторами о реструктуризации долгового портфеля и изменении условий кредитных соглашений. Корпорация предложила Совкомбанку, Промсвязьбанку и «Ак Барсу» в досудебном порядке признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии на сумму почти в 55 млрд руб. Пока что известно о согласии на это Совкомбанка: корпорация должна досрочно погасить кредит в размере 15 млрд руб., а банк пересчитает ставку по кредиту «ретроспективно».