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Генпрокуратуру попросили проверить работу «Роснано» под руководством Чубайса

Ведомости

Глава госкорпорации «Роснано» Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить деятельность корпорации за 2010-2020 гг., когда ее возглавлял Анатолий Чубайс, сообщил РБК со ссылкой на копию письма Куликова генпрокурору Игорю Краснову от 24 марта. Подлинность документа подтвердил источник издания, близкий к Генпрокуратуре. Он рассказал, что письмо уже зарегистрировали в ведомстве.

В письме главы «Роснано» говорится, что в 2010-2020 гг. объем внешних заимствований корпорации превысил 290 млрд руб. К концу 2020 г. долг «Роснано» составлял более 146 млрд руб., а на его обслуживание в 2010-2021 гг. потратили 126 млрд руб. Для обеспечения заимствований использовались госгарантии на 108 млрд руб. В письме отмечается, что в 2016 г. долг «Роснано» превысил стоимость активов компании, из-за чего стала очевидной «имущественная недостаточность» корпорации и появились признаки банкротства.

Куликов рассказал, что после этого «Роснано» изменило учетную политику, что помогло «формально» уменьшить размер обязательств: часть из них отнесли к разделу финансовой отчетности «Добавочный капитал».

«Таким образом, привлеченное с 2016 г. дорогостоящее заемное финансирование с использованием некорректной финансовой отчетности составило 121 млрд руб., а потенциальный ущерб — около 28 млрд руб. в виде начисленных и уплаченных процентов по полученным кредитам, выданным при очевидных признаках неспособности «Роснано» исполнить обязательства в полном объеме», — заявил Куликов.

Также он отметил в письме, что в 2017 и 2018 гг. прежняя команда руководителей решила выплатить правительству дивиденды в размере 1,1 млрд руб., несмотря на то, что стоимость ее активов была меньше уставного капитала и это ухудшило финансовое положение «Роснано».

На этих основаниях Куликов попросил генпрокурора провести проверку по ст. 1, 10 и 35 закона о прокуратуре и ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса. В ст. 52 кодекса говорится, что прокурор вправе обратиться с иском в суд о признании недействительными сделок, совершенных госорганами, а также компаниями с госучастием.

После прихода Куликова на пост главы «Роснано» в 2020 г. его команда начала переговоры с банками-кредиторами о реструктуризации долгового портфеля и изменении условий кредитных соглашений. Корпорация предложила Совкомбанку, Промсвязьбанку и «Ак Барсу» в досудебном порядке признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии на сумму почти в 55 млрд руб. Пока что известно о согласии на это Совкомбанка: корпорация должна досрочно погасить кредит в размере 15 млрд руб., а банк пересчитает ставку по кредиту «ретроспективно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных