В Молдавии отказались признать долг «Молдовагаза» «Газпрому» без независимого аудита
Молдавия не станет признавать долг «Молдовагаза» перед компанией «Газпром» без проведения независимого аудита, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в интервью изданию Newsmaker.
«Без независимого аудита того, как сформировался долг перед "Газпромом", мы не подпишем никаких соглашений об урегулировании задолженности. Аудит должен показать, какой долг. Из анализа некоторых экспертов я знаю, что долг можно существенно снизить или отменить совсем. Но некорректно говорить об этом сейчас. Аудит должен все показать», — сказал Спыну (цитата по ТАСС).
С 2011 г. «Газпром» и «Молдовагаз» ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. Срок действия очередного контракта закончился 30 сентября 2021 г., но стороны не могли заключить новый договор на протяжении месяца из-за долгов Кишинева за прошлые поставки. 29 октября договор был продлен на пять лет. Согласно документу, Россия согласилась на предложенную Молдавией формулу при условии своевременной оплаты текущих платежей и погашения исторического долга.
Соглашение об урегулировании исторической задолженности должно быть подписано до 1 мая 2022 г. Это следует из протокола от 29 октября 2021 г., сообщал ранее руководитель компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. 12 апреля оператор газоснабжения Молдавии направил в «Газпром» запрос о продлении срока проведения аудита долга.
В феврале Спыну заявил, что российский холдинг может расторгнуть контракт на поставку газа в республику из-за разногласий вокруг долга. До этого «Газпром» обвинил представителей Молдавии в том, что они в одностороннем порядке установили условия привлечения аудитора для проверки задолженности «Молдовагаза». В пресс-службе «Газпрома» пояснили, что представители молдавского кабмина не пришли на заседание наблюдательного совета «Молдовагаза», на котором должны были быть согласованы подходы к проведению аудита.