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Финский производитель красок Teknos Group покинет российский рынок

Ведомости

Финская компания Teknos Group, специализирующаяся на производстве лакокрасочной продукции, приняла решение покинуть российский рынок и передать российскую дочку ООО «Текнос» бизнес-партнеру, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу производителя. 4 марта компания объявила о приостановке деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины.

«В связи с развитием ситуации и обстоятельств мы не видим возможности вести наш бизнес в этих условиях. Принимая во внимание ухудшение местных условий для бизнеса, мы решили начать планировать уход с российского рынка», — сообщила глава и мажоритарный акционер концерна Паула Саластие. Она подчеркнула, что основная задача для компании в ближайшее время — это найти надежную организацию, которая сможет вести бизнес в стране.

Российская дочерняя компания «Текнос» была основана в 2007 г., тогда же открылось представительство концерна в стране. В 2015 г. состоялось открытие и запуск нового завода компании в индустриальном парке «Марьино» в Санкт-Петербурге. Проектная мощность предприятия составляет 10 млн литров жидких и 2000 тонн порошковых красок в год.

15 апреля о приостановке операций в России объявил австрийский международный концерн Andritz, специализирующийся на машиностроительном производстве и его технологическом обеспечении. Российский рынок также покинула швейцарская компания Holcim, которая производит строительные материалы.

Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.

Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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