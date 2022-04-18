Финский производитель красок Teknos Group покинет российский рынок
Финская компания Teknos Group, специализирующаяся на производстве лакокрасочной продукции, приняла решение покинуть российский рынок и передать российскую дочку ООО «Текнос» бизнес-партнеру, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу производителя. 4 марта компания объявила о приостановке деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины.
«В связи с развитием ситуации и обстоятельств мы не видим возможности вести наш бизнес в этих условиях. Принимая во внимание ухудшение местных условий для бизнеса, мы решили начать планировать уход с российского рынка», — сообщила глава и мажоритарный акционер концерна Паула Саластие. Она подчеркнула, что основная задача для компании в ближайшее время — это найти надежную организацию, которая сможет вести бизнес в стране.
Российская дочерняя компания «Текнос» была основана в 2007 г., тогда же открылось представительство концерна в стране. В 2015 г. состоялось открытие и запуск нового завода компании в индустриальном парке «Марьино» в Санкт-Петербурге. Проектная мощность предприятия составляет 10 млн литров жидких и 2000 тонн порошковых красок в год.
15 апреля о приостановке операций в России объявил австрийский международный концерн Andritz, специализирующийся на машиностроительном производстве и его технологическом обеспечении. Российский рынок также покинула швейцарская компания Holcim, которая производит строительные материалы.
Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.
Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.