Финский производитель красок Teknos Group покинет российский рынок

«В связи с развитием ситуации и обстоятельств мы не видим возможности вести наш бизнес в этих условиях. Принимая во внимание ухудшение местных условий для бизнеса, мы решили начать планировать уход с российского рынка», — сообщила глава и мажоритарный акционер концерна Паула Саластие. Она подчеркнула, что основная задача для компании в ближайшее время — это найти надежную организацию, которая сможет вести бизнес в стране.