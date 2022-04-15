Австрийский концерн Andritz приостановил новые операции в России

Andritz имеет свое представительство в Москве. Компания разрабатывает и производит машиностроительное оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, гидроэнергетики, для сталеобрабатывающей промышленности, сепарации и биотоплива. Штат компании составляет 27 000 сотрудников на более чем 280 производственных и сервисных предприятиях. В 2020 г. Andritz сообщила о выручке в размере 6,7 млрд евро и чистой прибыли в размере 203,7 млн евро.