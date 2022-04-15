Австрийский концерн Andritz приостановил новые операции в России
Австрийский международный концерн Andritz, специализирующийся на машиностроительном производстве и его технологическом обеспечении, принял решение приостановить новые операции в России, сообщает пресс-служба компании.
«На фоне продолжающихся военных действий на Украине и введенных международных санкций Andritz приостановил все новые операции в России до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. В пресс-службе концерна подчеркнули, что продолжают поддерживать украинский народ.
Andritz имеет свое представительство в Москве. Компания разрабатывает и производит машиностроительное оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, гидроэнергетики, для сталеобрабатывающей промышленности, сепарации и биотоплива. Штат компании составляет 27 000 сотрудников на более чем 280 производственных и сервисных предприятиях. В 2020 г. Andritz сообщила о выручке в размере 6,7 млрд евро и чистой прибыли в размере 203,7 млн евро.
Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.
Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.