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Бизнес

Австрийский концерн Andritz приостановил новые операции в России

Ведомости

Австрийский международный концерн Andritz, специализирующийся на машиностроительном производстве и его технологическом обеспечении, принял решение приостановить новые операции в России, сообщает пресс-служба компании.

«На фоне продолжающихся военных действий на Украине и введенных международных санкций Andritz приостановил все новые операции в России до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. В пресс-службе концерна подчеркнули, что продолжают поддерживать украинский народ.

Andritz имеет свое представительство в Москве. Компания разрабатывает и производит машиностроительное оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, гидроэнергетики, для сталеобрабатывающей промышленности, сепарации и биотоплива. Штат компании составляет 27 000 сотрудников на более чем 280 производственных и сервисных предприятиях. В 2020 г. Andritz сообщила о выручке в размере 6,7 млрд евро и чистой прибыли в размере 203,7 млн евро.

Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.

Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных