«Коммерсантъ» узнал о поиске покупателей бизнеса Fazer в России
Финская компания Fazer, специализирующаяся на производстве хлебобулочных изделий, сделала предложение о возможности приобретения бизнеса в России нескольким потенциальным покупателям, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По информации издания, среди тех, кто мог заинтересоваться бизнесом Fazer, есть крупные игроки хлебопекарного рынка, девелоперы, агрохолдинги и др. Один из собеседников считает, что наиболее реальным претендентом на покупку бизнеса компании в России является БКХ «Коломенский» владельца девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова, который интересовался бизнесом Fazer еще в 2021 г. В списке потенциальных покупатей также находится корпорация «Био-тон». По словам исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, Fazer инвестировала в производственную базу значительные средства, поэтому ее активы представляют интерес.
Другие собеседники подтвердили, что Fazer действительно ищет потенциальных покупателей, однако условия сделки выглядят почти невыполнимыми. Компания хочет получить сумму в евро на счет нидерландской компании, которой принадлежит подразделение в России. Для российских компаний условия выглядят почти невыполнимыми, так как предполагают перевод в валюте в недружественную юрисдикцию, поясняет источник, однако на интерес иностранных инвесторов вряд ли можно рассчитывать в текущих условиях.
В соответствии с презентацией компании, Fazer вложила в российский бизнес 300 млн евро. Управляет тремя фабриками в Санкт-Петербурге и одной в Москве. По собственным оценкам, занимает первое место на рынке Санкт-Петербурга с долей 38%, доля на московском рынке — 13%, что соответствует третьему месту.
27 марта компания объявила о смене своего названия в России на «Хлебный дом» для продолжении работы на территории страны. «Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — отмечали в пресс-службе компании. Fazer ранее остановила экспорт и инвестиции в Россию, после чего объявила о прекращении всей деятельности в стране. В Москве и Санкт-Петербурге на хлебопекарных предприятиях компании заняты 2300 человек, уточнили в компании.
Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.
Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.