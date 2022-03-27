Финский производитель хлеба Fazer сменит название компании в России
Финская компания по производству шоколада и хлебобулочных изделий Fazer сменит свое название в России на «Хлебный дом» для продолжении работы на территории страны. Решение принято после ухода группы Fazer с рынка в России, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Планируется смена юридического наименования компании ООО "Фацер" на ООО "Хлебный дом". Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — рассказали в компании.
Fazer ранее остановил экспорт и инвестиции в Россию, после чего объявил о прекращении всей деятельности в стране. В Москве и Санкт-Петербурге на хлебопекарных предприятиях компании заняты 2300 человек, уточнили в компании.
Иностранные компании начали уходить с российского рынка или приостанавливать свою деятельность в регионе в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. На этом фоне в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак говорил, что главная задача национализации – сохранить рабочие места и не позволить «крушить нашу экономику изнутри».
Предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, могут быть подвергнуты механизму ускоренного банкротства, говорил министр финансов Антон Силуанов. Он затронет только предприятия с иностранным участием от 25% в капитале. Банкротство продлится от трех до шести месяцев, а срок будет зависеть от «настроя» собственников, пояснил Силуанов.
По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине более 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли.