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Бизнес

Финский производитель хлеба Fazer сменит название компании в России

Ведомости

Финская компания по производству шоколада и хлебобулочных изделий Fazer сменит свое название в России на «Хлебный дом» для продолжении работы на территории страны. Решение принято после ухода группы Fazer с рынка в России, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. 

«Планируется смена юридического наименования компании ООО "Фацер" на ООО "Хлебный дом". Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — рассказали в компании.

Fazer ранее остановил экспорт и инвестиции в Россию, после чего объявил о прекращении всей деятельности в стране. В Москве и Санкт-Петербурге на хлебопекарных предприятиях компании заняты 2300 человек, уточнили в компании.

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Иностранные компании начали уходить с российского рынка или приостанавливать свою деятельность в регионе в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. На этом фоне в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак говорил, что главная задача национализации – сохранить рабочие места и не позволить «крушить нашу экономику изнутри».

Предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, могут быть подвергнуты механизму ускоренного банкротства, говорил министр финансов Антон Силуанов. Он затронет только предприятия с иностранным участием от 25% в капитале. Банкротство продлится от трех до шести месяцев, а срок будет зависеть от «настроя» собственников, пояснил Силуанов. 

По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине более 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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