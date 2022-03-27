Финский производитель хлеба Fazer сменит название компании в России

Иностранные компании начали уходить с российского рынка или приостанавливать свою деятельность в регионе в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. На этом фоне в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак говорил, что главная задача национализации – сохранить рабочие места и не позволить «крушить нашу экономику изнутри».