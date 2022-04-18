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Путин призвал ускорить переход во внешней торговле на расчеты в рублях

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал ускорить переход внешней торговли на расчеты в российских рублях и национальных валютах стран-партнеров. Слова российского лидера передает пресс-служба Кремля.

«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчёты в рублях и в национальных валютах стран – надёжных деловых партнёров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами. И просил бы сегодня доложить, как организована эта работа и какие результаты здесь планируется достичь», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства подчеркнул важность поддержки внутреннего спроса в стране. По его словам, необходимо избежать его избыточного сжатия, а для этого нужно действовать как по линии бюджетной системы, так и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для бизнеса. «Это сфера деятельности Центрального банка. ЦБ уже приступил к снижению ключевой ставки, что в дальнейшем, конечно, будет удешевлять и кредиты в экономике», — резюмировал он.

14 апреля на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе Путин заявил о намерении кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле и поручил подготовить к этому российский валютный рынок. По словам российского лидера, необходимо сделать так, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют важен для экономической и финансовой безопасности страны, указал президент.

Ранее по теме: Владимир Путин объявил о планах увеличить долю расчетов в рублях
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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