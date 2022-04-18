Путин призвал ускорить переход во внешней торговле на расчеты в рублях
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал ускорить переход внешней торговли на расчеты в российских рублях и национальных валютах стран-партнеров. Слова российского лидера передает пресс-служба Кремля.
«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчёты в рублях и в национальных валютах стран – надёжных деловых партнёров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами. И просил бы сегодня доложить, как организована эта работа и какие результаты здесь планируется достичь», — сказал Путин.
Кроме того, глава государства подчеркнул важность поддержки внутреннего спроса в стране. По его словам, необходимо избежать его избыточного сжатия, а для этого нужно действовать как по линии бюджетной системы, так и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для бизнеса. «Это сфера деятельности Центрального банка. ЦБ уже приступил к снижению ключевой ставки, что в дальнейшем, конечно, будет удешевлять и кредиты в экономике», — резюмировал он.
14 апреля на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе Путин заявил о намерении кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле и поручил подготовить к этому российский валютный рынок. По словам российского лидера, необходимо сделать так, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют важен для экономической и финансовой безопасности страны, указал президент.