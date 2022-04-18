Путин призвал ускорить переход во внешней торговле на расчеты в рублях

Кроме того, глава государства подчеркнул важность поддержки внутреннего спроса в стране. По его словам, необходимо избежать его избыточного сжатия, а для этого нужно действовать как по линии бюджетной системы, так и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для бизнеса. «Это сфера деятельности Центрального банка. ЦБ уже приступил к снижению ключевой ставки, что в дальнейшем, конечно, будет удешевлять и кредиты в экономике», — резюмировал он.