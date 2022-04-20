Cпрос на мемориальные услуги упал на 80%

Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева рассказала изданию, что на рынке наблюдаются проблемы с поставками гранита: изначально похоронные компании договариваются с производителями об одной цене и исходя из нее определяют стоимость для конечного потребителя, но в момент выкупа у поставщика цена повышается, что приводит к убыткам. Болтунов добавил, что на рынке есть несколько производителей из Карелии, где есть месторождение гранита, однако они создают искусственный дефицит, предупреждая о необходимости заказывать за три месяца. Большая часть гранита поставляется из Китая, расчеты с которым происходят в валюте. Поставщики и производители гранита из России не ответили на запросы издания.