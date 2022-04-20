Cпрос на мемориальные услуги упал на 80%
Спрос на благоустройство могил, установку памятников и уход за могилами в России с начала апреля упал на 80% в годовом выражении, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу похоронных домов «Журавли» Илью Болтунова. Он отметил, что это нехарактерно для периода перед Пасхой. Падение спроса он сравнил с 2020 г., когда в некоторых регионах кладбища были закрыты из-за пандемии коронавируса.
Болтунов отметил, что заказчики отказываются от услуг по благоустройству могил из-за серьезного роста цен: в «Журавлях» такие услуги подорожали вдвое из-за резкого роста цен на оборудование и транспорт. В «Фаворите» заявили, что гранит для памятников подорожал в несколько раз, а услуги каменщиков — на 30%. По мнению Болтунова, это может серьезно сказаться на выручке ритуальных компаний, потому что их доходы в апреле-июне зависят от таких работ. Крупнейший игрок ритуального рынка Москвы ГБУ «Ритуал» не ответил на запрос издания.
Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева рассказала изданию, что на рынке наблюдаются проблемы с поставками гранита: изначально похоронные компании договариваются с производителями об одной цене и исходя из нее определяют стоимость для конечного потребителя, но в момент выкупа у поставщика цена повышается, что приводит к убыткам. Болтунов добавил, что на рынке есть несколько производителей из Карелии, где есть месторождение гранита, однако они создают искусственный дефицит, предупреждая о необходимости заказывать за три месяца. Большая часть гранита поставляется из Китая, расчеты с которым происходят в валюте. Поставщики и производители гранита из России не ответили на запросы издания.
Член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев отметил, что из-за снижения доходов россиян в последние годы покупательная способность в сфере ритуальных услуг также снижается. По его мнению, все, что можно сделать самим для приведения могил в порядок, люди будут делать сами.
Представитель «Фаворита» уточнил, что похороны с конца февраля также подорожали на 30%. Болтунов отметил, что стоимость похорон выросла с 60 000 руб. в феврале до 75 000 руб. сейчас. Это произошло из-за роста цен на составляющие: например, ПО «Фаворит» подняло цены на гробы на 15% из-за подорожания дерева и логистики. Также сжимается физический объем рынка из-за снижения смертности, отметило издание.