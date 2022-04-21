«Авито» сообщило о росте спроса на компании из сферы развлечений и сельхозпредприятия
Спрос на готовые предприятия в сфере развлечений и сельского хозяйства в I квартале 2022 г. на сервисе бесплатных объявлений «Авито» вырос на 20%. В среднем готовая организация в России в первые три месяца текущего года стоила 480 000 руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Рост спроса наблюдается в большинстве регионов, по итогам отчетного периода наиболее востребованным развлекательный бизнес оказался в Кемерове и Рязани — компании в сфере развлечений в обоих городах искали в 2,2 раза чаще», — отметили в «Авито». Сельхозкомпании оказались вместе с предприятиями общепита также и одними из самых продаваемых бизнесов в России: число объявлений выросло на площадке за I квартал года выросло на 46% и 33% соответственно.
Спрос на интернет-магазины, по данным интернет-сервиса, вырос на 16% за прошедший квартал и на 32% за год. Самый большой рост спроса на такой готовый бизнес — более чем в два раза — отмечен в Астрахани, Сочи и Иркутске. Интерес к строительным компаниям вырос на 16%, больше всего — в Волгограде, Омске, Новокузнецке и Ярославле: по сравнению с IV кварталом 2021 года такие компании в городах искали в 4,8 раза и 4,2 раза чаще соответственно. Интерес к компаниям сферы общепита за квартал вырос на 15% и 13% соответственно, за год такие бизнесы стали востребованнее на 11% и 12% соответственно.