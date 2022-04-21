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Бизнес

«Авито» сообщило о росте спроса на компании из сферы развлечений и сельхозпредприятия

Ведомости

Спрос на готовые предприятия в сфере развлечений и сельского хозяйства в I квартале 2022 г. на сервисе бесплатных объявлений «Авито» вырос на 20%. В среднем готовая организация в России в первые три месяца текущего года стоила 480 000 руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Рост спроса наблюдается в большинстве регионов, по итогам отчетного периода наиболее востребованным развлекательный бизнес оказался в Кемерове и Рязани — компании в сфере развлечений в обоих городах искали в 2,2 раза чаще», — отметили в «Авито». Сельхозкомпании оказались вместе с предприятиями общепита также и одними из самых продаваемых бизнесов в России: число объявлений выросло на площадке за I квартал года выросло на 46% и 33% соответственно.

Спрос на интернет-магазины, по данным интернет-сервиса, вырос на 16% за прошедший квартал и на 32% за год. Самый большой рост спроса на такой готовый бизнес — более чем в два раза — отмечен в Астрахани, Сочи и Иркутске. Интерес к строительным компаниям вырос на 16%, больше всего — в Волгограде, Омске, Новокузнецке и Ярославле: по сравнению с IV кварталом 2021 года такие компании в городах искали в 4,8 раза и 4,2 раза чаще соответственно. Интерес к компаниям сферы общепита за квартал вырос на 15% и 13% соответственно, за год такие бизнесы стали востребованнее на 11% и 12% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных