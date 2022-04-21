«Авито» сообщило о росте спроса на компании из сферы развлечений и сельхозпредприятия

Спрос на интернет-магазины, по данным интернет-сервиса, вырос на 16% за прошедший квартал и на 32% за год. Самый большой рост спроса на такой готовый бизнес — более чем в два раза — отмечен в Астрахани, Сочи и Иркутске. Интерес к строительным компаниям вырос на 16%, больше всего — в Волгограде, Омске, Новокузнецке и Ярославле: по сравнению с IV кварталом 2021 года такие компании в городах искали в 4,8 раза и 4,2 раза чаще соответственно. Интерес к компаниям сферы общепита за квартал вырос на 15% и 13% соответственно, за год такие бизнесы стали востребованнее на 11% и 12% соответственно.