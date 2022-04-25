Финская Stora Enso объявила о продаже заводов в России
Финская компания Stora Enso, специализирующаяся на деревопереработке, приняла решение о продаже своих лесопильных заводов в России местному руководству, сообщает пресс-служба производителя.
«Stora Enso заключила соглашение о продаже двух своих лесопильных заводов в России. В сделку входят принадлежащие Stora Enso лесопильные заводы, а также российская компания по закупке древесины, которая поставляет древесину лесопильным заводам», — говорится в сообщении. Сделку планируется заключить во втором квартале 2022 г.
В компании отметили, что «ухудшения деловых перспектив» этих двух предприятий в первом квартале был зафиксирован убыток на сумму 70 млн евро. Дополнительный убыток после сделки составит еще около 60 млн евро. Лесопильные заводы компании расположены в Новгороде и Карелии, на них работает около 330 человек.
Общая годовая мощность составляет 350 000 кубометров пиломатериалов, из которых 55 000 кубометров подвергаются дальнейшей переработке и еще 65 000 тонн составляют пеллеты. В компании Stora Enso по заготовке древесины в России работает около 170 человек, и она управляет примерно 370 000 га долгосрочных прав на вырубку на арендованных участках.
2 марта Stora Enso объявила об остановке продаж и производства на территории России. Такое решение было принято на фоне проведения военной операции на территории Украины. «Компания также остановит весь экспорт в Россию и импорт из нее», — подчеркивалось в сообщении. На продажи в России приходится примерно 3% всех доходов компании.
Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 750 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.