Финская Stora Enso объявила о продаже заводов в России

В компании отметили, что «ухудшения деловых перспектив» этих двух предприятий в первом квартале был зафиксирован убыток на сумму 70 млн евро. Дополнительный убыток после сделки составит еще около 60 млн евро. Лесопильные заводы компании расположены в Новгороде и Карелии, на них работает около 330 человек.