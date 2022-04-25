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Бизнес

Финская Stora Enso объявила о продаже заводов в России

Ведомости

Финская компания Stora Enso, специализирующаяся на деревопереработке, приняла решение о продаже своих лесопильных заводов в России местному руководству, сообщает пресс-служба производителя.

«Stora Enso заключила соглашение о продаже двух своих лесопильных заводов в России. В сделку входят принадлежащие Stora Enso лесопильные заводы, а также российская компания по закупке древесины, которая поставляет древесину лесопильным заводам», — говорится в сообщении. Сделку планируется заключить во втором квартале 2022 г.

В компании отметили, что «ухудшения деловых перспектив» этих двух предприятий в первом квартале был зафиксирован убыток на сумму 70 млн евро. Дополнительный убыток после сделки составит еще около 60 млн евро. Лесопильные заводы компании расположены в Новгороде и Карелии, на них работает около 330 человек.

Общая годовая мощность составляет 350 000 кубометров пиломатериалов, из которых 55 000 кубометров подвергаются дальнейшей переработке и еще 65 000 тонн составляют пеллеты. В компании Stora Enso по заготовке древесины в России работает около 170 человек, и она управляет примерно 370 000 га долгосрочных прав на вырубку на арендованных участках.

2 марта Stora Enso объявила об остановке продаж и производства на территории России. Такое решение было принято на фоне проведения военной операции на территории Украины. «Компания также остановит весь экспорт в Россию и импорт из нее», — подчеркивалось в сообщении. На продажи в России приходится примерно 3% всех доходов компании.

Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 750 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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