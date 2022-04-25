Путин заявил о необходимости позволить «спокойно работать» иностранным компаниям

После начала военной операции на Украине ряд стран ввели ограничительные санкции против России. После этого многие иностранные компании объявили о приостановке работы на территории РФ или уходе с рынка. Для поддержки бизнеса правительство объявило о мерах поддержки. В частности, правительство утвердило программу льготного кредитования предпринимательства, программу льготной ипотеки, сотрудники ИТ-компаний смогли получить отсрочку от армии, а для малого и среднего бизнеса до конца 2022 г. будет действовать мораторий на плановые проверки.