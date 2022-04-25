Газета
Бизнес

Путин заявил о необходимости позволить «спокойно работать» иностранным компаниям

Ведомости

Президент Владимир Путин заявил, что иностранным компаниям, оставшимся в стране вопреки международному давлению, необходимо обеспечить возможности для спокойной работы в России. Об этом президент сообщил во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. Путин также призвал сотрудников прокуратуры обеспечить исполнение прав бизнеса и избавить его от «чрезмерного, необоснованного, ненужного» контроля. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Надо спокойно дать работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства», — сказал президент.

После начала военной операции на Украине ряд стран ввели ограничительные санкции против России. После этого многие иностранные компании объявили о приостановке работы на территории РФ или уходе с рынка. Для поддержки бизнеса правительство объявило о мерах поддержки. В частности, правительство утвердило программу льготного кредитования предпринимательства, программу льготной ипотеки, сотрудники ИТ-компаний смогли получить отсрочку от армии, а для малого и среднего бизнеса до конца 2022 г. будет действовать мораторий на плановые проверки.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных