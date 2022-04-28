OMV опровергла сообщение об открытии рублевого счета для оплаты поставок газа
«Упоминание газетой Financial Times о том, что OMV откроет счет в Швейцарии для оплаты поставок газа, безусловно, ложное. Мы проанализировали запрос "Газпрома" о способах оплаты в свете санкций ЕС и сейчас работаем над решением, отвечающим санкциям», — подчеркнули представители OMV.
В конце марта представители австрийской компании заявляли, что контракт с «Газпромом» подразумевает оплату поставок газа в евро, основания для оплаты газа в рублях отсутствуют. По словам главы компании Альфреда Штерна, Австрия находится в сложном положении, потому что не может «просто выйти из российского газа».
Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро. «Австрия строго придерживается совместно согласованных с ЕС санкций», — написал Нехаммер в своем Twitter-аккаунте. Он также подчеркивал, что страна не сможет избавиться от зависимости от российского газа в краткосрочной перспективе.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».