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Бизнес

OMV опровергла сообщение об открытии рублевого счета для оплаты поставок газа

Ведомости

Австрийская компания OMV не планирует открывать счет в Газпромбанке в Швейцарии для оплаты поставок российского газа, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителей компании. Ранее сегодня газета Financial Times сообщила, что компания уже приняла решение об открытии рублевого счета.

«Упоминание газетой Financial Times о том, что OMV откроет счет в Швейцарии для оплаты поставок газа, безусловно, ложное. Мы проанализировали запрос "Газпрома" о способах оплаты в свете санкций ЕС и сейчас работаем над решением, отвечающим санкциям», — подчеркнули представители OMV.

В конце марта представители австрийской компании заявляли, что контракт с «Газпромом» подразумевает оплату поставок газа в евро, основания для оплаты газа в рублях отсутствуют. По словам главы компании Альфреда Штерна, Австрия находится в сложном положении, потому что не может «просто выйти из российского газа».

Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро. «Австрия строго придерживается совместно согласованных с ЕС санкций», — написал Нехаммер в своем Twitter-аккаунте. Он также подчеркивал, что страна не сможет избавиться от зависимости от российского газа в краткосрочной перспективе.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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