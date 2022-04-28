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FT: австрийская OMV планирует открыть рублевые счета для оплаты российского газа

Ведомости

Австрийская энергетическая группа OMV, один из крупнейших импортеров российского газа, планирует открыть рублевые счета в Газпромбанке в Швейцарии, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. 

Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро. «Австрия строго придерживается совместно согласованных с ЕС санкций», — написал Нехаммер в своем Twitter-аккаунте. Он также подчеркивал, что страна не сможет избавиться от зависимости от российского газа в краткосрочной перспективе. Новые правила оплаты поставок обсуждались и на встрече Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным в Москве. 

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что итальянская энергетическая компания Eni также планирует открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа, однако в компании это назвали «трактовкой» и не стали комментировать.

26 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Объявила об отказе платить рублями за российский газ сегодня также Финляндия.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных