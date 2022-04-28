FT: австрийская OMV планирует открыть рублевые счета для оплаты российского газа
Австрийская энергетическая группа OMV, один из крупнейших импортеров российского газа, планирует открыть рублевые счета в Газпромбанке в Швейцарии, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро. «Австрия строго придерживается совместно согласованных с ЕС санкций», — написал Нехаммер в своем Twitter-аккаунте. Он также подчеркивал, что страна не сможет избавиться от зависимости от российского газа в краткосрочной перспективе. Новые правила оплаты поставок обсуждались и на встрече Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».