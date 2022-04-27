Канцлер Австрии опроверг принятие условий по оплате российского газа в рублях

Он также заявлял, что Австрия является одной из стран, выступающих против эмбарго на поставки российского газа. «Такого же мнения придерживаются Германия, Венгрия и другие страны — члены ЕС. С другой стороны, Австрия решительно поддерживает наряду с государствами Евросоюза санкции против России», — отмечал Нехаммер (цитата по ТАСС). Однако, по его словам, Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа только через несколько лет.