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Экономика

Канцлер Австрии опроверг принятие условий по оплате российского газа в рублях

Ведомости

Австрия будет продолжать оплачивать поставки газа из России в евро, а не в рублях, заявил канцлер страны Карл Нехаммер. Таким образом он опроверг ранее появившуюся информацию о принятии российских условий по оплате поставок. 

«Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных с ЕС санкций», — написал Нехаммер в своем Twitter-аккануте. 

Он также заявлял, что Австрия является одной из стран, выступающих против эмбарго на поставки российского газа. «Такого же мнения придерживаются Германия, Венгрия и другие страны — члены ЕС. С другой стороны, Австрия решительно поддерживает наряду с государствами Евросоюза санкции против России», — отмечал Нехаммер (цитата по ТАСС). Однако, по его словам, Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа только через несколько лет. 

Ранее сегодня стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, потому что компании не оплатили топливо в рублях. В компании отметили, что Болгария и Польша — транзитные страны, поэтому в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов «Газпром» сократит поставки для транзита на этот объем.

31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных