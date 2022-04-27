Австрия приняла условия России по оплате газа в рублях

17 апреля Нехаммер заявил, что Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа, возможно, лишь через несколько лет. «Ситуация та же, что и с Германией, наша промышленность и домохозяйства нуждаются в газе. Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно», — отмечал он в интервью телеканалу NBC.