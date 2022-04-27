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Экономика

Австрия приняла условия России по оплате газа в рублях

Ведомости

Австрийская сторона в лице нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях, заявил канцлер страны Карл Нехаммер.

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — подчеркнул канцлер (цитата по ТАСС). Нехаммер также упомянул ситуацию с оплатой российского газа Польшей и Болгарией и проблемы, с которыми они столкнулись.

17 апреля Нехаммер заявил, что Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа, возможно, лишь через несколько лет. «Ситуация та же, что и с Германией, наша промышленность и домохозяйства нуждаются в газе. Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно», — отмечал он в интервью телеканалу NBC.

Ранее сегодня стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, потому что компании не оплатили топливо в рублях. В компании отметили, что Болгария и Польша — транзитные страны, поэтому в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов «Газпром» сократит поставки для транзита на этот объем.

31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных