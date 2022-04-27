Австрия приняла условия России по оплате газа в рублях
Австрийская сторона в лице нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях, заявил канцлер страны Карл Нехаммер.
«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — подчеркнул канцлер (цитата по ТАСС). Нехаммер также упомянул ситуацию с оплатой российского газа Польшей и Болгарией и проблемы, с которыми они столкнулись.
17 апреля Нехаммер заявил, что Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа, возможно, лишь через несколько лет. «Ситуация та же, что и с Германией, наша промышленность и домохозяйства нуждаются в газе. Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно», — отмечал он в интервью телеканалу NBC.
Ранее сегодня стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, потому что компании не оплатили топливо в рублях. В компании отметили, что Болгария и Польша — транзитные страны, поэтому в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов «Газпром» сократит поставки для транзита на этот объем.
31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.