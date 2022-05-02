Прибыль нефтегазовой компании Pemex с января по март достигла $6 млрд

В конце 2021 г. глава компании Октавио Оропеса заявил, что экспорт нефти из Мексики будет практически полностью завершен уже в 2023 г. «В 2023 и 2024 гг. практически вся добыча Pemex будет перерабатываться, потому что начнут работать нефтеперерабатывающий завод в Дос-Бокасе и нефтехимический комплекс "Кангрехера"», – отмечал Оропеса (цитата по ТАСС). Он также добавил, что почти 100% мексиканской нефти будет перерабатываться в стране, чтобы гарантировать обеспечение горючим.