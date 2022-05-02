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Прибыль нефтегазовой компании Pemex с января по март достигла $6 млрд

Ведомости

Прибыль мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в I квартале текущего года составила 122,49 млрд песо (около $6 млрд), передает издание Milenio со ссылкой на финансовый отчет предприятия.

В соответствии с документом, доход Pemex вырос до 506,79 млрд песо ($28,4 млрд), показав рост почти на 60% в годовом выражении. На рост показателей прежде всего повлияло подорожание добываемой в стране нефти. Компании также удалось увеличить объем добычи на 2,3%, до 1,75 млн баррелей в сутки.

«На пресс-конференции с инвесторами представители Pemex рассказали, что положительные результаты обусловлены такими факторами, как высокие цены на нефть и ее производные – увеличением объемов поставок бензина и дизельного топлива», – сообщает издание.

В прошлом году чистый убыток компании составил 224,36 млрд песо (около $11 млрд), оказавшись на 56% меньше, чем в 2020 г. В начале декабря 2021 г. стало известно, что минфин направит на поддержку Pemex до $3,5 млрд, чтобы уменьшить ее внешний рыночный долг.

В конце 2021 г. глава компании Октавио Оропеса заявил, что экспорт нефти из Мексики будет практически полностью завершен уже в 2023 г. «В 2023 и 2024 гг. практически вся добыча Pemex будет перерабатываться, потому что начнут работать нефтеперерабатывающий завод в Дос-Бокасе и нефтехимический комплекс "Кангрехера"», – отмечал Оропеса (цитата по ТАСС). Он также добавил, что почти 100% мексиканской нефти будет перерабатываться в стране, чтобы гарантировать обеспечение горючим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных