Турция на 60% увеличила минимальный порог инвестиций для получения гражданства

Всего иностранные граждане приобрели 14 344 дома в Турции в I квартале, что на 45% больше, чем годом ранее. Покупатели из Ирана, Ирака и России заняли первые три места. В прошлом месяце группа оппозиционных политиков внесла в парламент страны предложение с требованием запретить продажу недвижимости иностранцам, по крайней мере, временно. По словам одного из политиков, Мехмета Гузельмансура, продажи способствуют росту цен на жилье.