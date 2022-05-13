Турция на 60% увеличила минимальный порог инвестиций для получения гражданства
Турция повысила минимальную сумму инвестиций в недвижимость, которая необходима для получения гражданства, на 60%, пишет агентство Bloomberg. Изменение вступит в силу с 13 июня.
Иностранные граждане могут получить турецкое гражданство при условии, если они приобретут недвижимость стоимостью не менее $400 000, согласно изменениям в законодательстве. Ранее этот порог составлял $250 000.
«За последние несколько месяцев мы уже наблюдаем всплеск интереса, особенно со стороны россиян и украинцев», — отметил глава строительной компании в провинции Анталья Али Кемаль Гурдал. По его словам, турецкие банки начали открывать рублевые счета, что способствовало росту продаж. В других странах, включая ОАЭ, также наблюдается резкий рост покупок недвижимости россиянами, отмечает агентство.
Всего иностранные граждане приобрели 14 344 дома в Турции в I квартале, что на 45% больше, чем годом ранее. Покупатели из Ирана, Ирака и России заняли первые три места. В прошлом месяце группа оппозиционных политиков внесла в парламент страны предложение с требованием запретить продажу недвижимости иностранцам, по крайней мере, временно. По словам одного из политиков, Мехмета Гузельмансура, продажи способствуют росту цен на жилье.
Инфляция в Турции в годовом исчислении в апреле 2022 г. достигла 69,97%, согласно данным Турецкого статистического института (TUIK). При этом в январе и марте этого года данный показатель составлял 48,69% и 61,14% соответственно.