Алишер Усманов подал на развод с женой Ириной Винер-Усмановой
Совладелец USM Holdings Алишер Усманов, находящийся под персональными санкциями ЕС, Великобритании и США, подал иск на развод с женой Ириной Винер-Усмановой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, находящейся в санкционном списке Латвии. Дело по разводу назначено к рассмотрению мировым судьей района Крылатское в Москве 7 июня, истец — Усманов, сообщили «РИА Новости» в суде.
«Рассмотрение дела о расторжении брака супругов — бездетных или имеющих взрослых детей – назначено на 7 июня, на 12.00 мск», — рассказали агентству. Алишер Усманов и Ирина Винер-Усманова женаты с 1992 г.
Персональные санкции Евросоюза в отношении Усманова из-за спецоперации на Украине были введены 28 февраля. В холдинге USM заявили, что считают это решение безосновательным и несправедливым, сам он владеет менее чем 50% уставного капитала головной компании холдинга и не контролирует предприятия группы.
3 марта Усманов вновь попал под персональные санкции, но уже США и Великобритании. В МИД Великобритании заявили, что все активы российского бизнесмена в стране будут заморожены.