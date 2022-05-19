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Алишер Усманов подал на развод с женой Ириной Винер-Усмановой

Ведомости

Совладелец USM Holdings Алишер Усманов, находящийся под персональными санкциями ЕС, Великобритании и США, подал иск на развод с женой Ириной Винер-Усмановой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, находящейся в санкционном списке Латвии. Дело по разводу назначено к рассмотрению мировым судьей района Крылатское в Москве 7 июня, истец — Усманов, сообщили «РИА Новости» в суде.

«Рассмотрение дела о расторжении брака супругов — бездетных или имеющих взрослых детей – назначено на 7 июня, на 12.00 мск», — рассказали агентству. Алишер Усманов и Ирина Винер-Усманова женаты с 1992 г.

Персональные санкции Евросоюза в отношении Усманова из-за спецоперации на Украине были введены 28 февраля. В холдинге USM заявили, что считают это решение безосновательным и несправедливым, сам он владеет менее чем 50% уставного капитала головной компании холдинга и не контролирует предприятия группы.

3 марта Усманов вновь попал под персональные санкции, но уже США и Великобритании. В МИД Великобритании заявили, что все активы российского бизнесмена в стране будут заморожены.

Ранее по теме: Усманов решил оспорить персональные санкции Евросоюза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных