Производители мебели заявили о рекордном за 20 лет спаде продаж

«По итогам продаж за неполные 5 месяцев 2022 г. мы уже продали мебель даже в финансовом выражении меньше, чем в 2021 году (за аналогичный период). Это впервые за историю производства с 2000 г.» , — отметил Иртуганов (цитата по ТАСС). По его словам, средний рост цены производства мебели не превышает общее подорожание стоимости товаров и услуг.