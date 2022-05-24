Производители мебели заявили о рекордном за 20 лет спаде продаж
Российские производители мебели фиксируют рекордный с 2000 г. спад продаж их продукции по итогам неполных пяти месяцев текущего года, сообщил генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.
«По итогам продаж за неполные 5 месяцев 2022 г. мы уже продали мебель даже в финансовом выражении меньше, чем в 2021 году (за аналогичный период). Это впервые за историю производства с 2000 г.» , — отметил Иртуганов (цитата по ТАСС). По его словам, средний рост цены производства мебели не превышает общее подорожание стоимости товаров и услуг.
Генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков, в свою очередь, заявил, что во II квартале этого года в отрасли ожидается усиление падения продаж.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) сообщил, что по итогам марта производство мебели в России снизилось на 3% год к году, до 4,3 млн условных единиц продукции. «Март обнулил все наши предыдущие прогнозы о дальнейшем стабильном росте»,— отмечал президент АМДПР Александр Шестаков.
При этом оборот российского рынка мебели в I квартале текущего года, по оценкам АМДПР, составил 79,6 млрд руб., увеличившись на 20% в годовом выражении, и стал рекордным за последние четыре года. Эта динамика объясняется ростом цен: стоимость мебели в январе—марте выросла в среднем на 12,5%.