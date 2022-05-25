Marks & Spencer объявил об уходе из России
Fashion-ритейлер Marks & Spencer решил полностью выйти из своего российского бизнеса и оценил убытки в 31 млн фунтов стерлингов ($38,9 млн), говорится в отчетности компании за прошедший финансовый год.
«Мы прекратили поставки в Россию 3 марта 2022 г. Впоследствии мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и оценили расходы в 31 млн фунтов стерлингов, что представляет собой наши полные расходы на выход из России и прекращение бизнеса на Украине», — говорится в документе.
Ритейлер пояснил, что в России и на Украине магазинами Marks & Spencer управляет лицензиат и партнер по франчайзингу. В 2021/22 году объем розничных продаж составил 102,5 млн фунтов стерлингов ($128,5), а вклад в прибыль до корректировки — 5,2 млн фунтов ($6,5 млн).
После начала спецоперации России на Украине западные компании, в том числе продавцы одежды, приостановили работу в России или ушли из страны. Приостановили работу магазины Inditex (Zara, Berchka, Massimo Dutti, Pull&Bear), H&M, LPP (Reserved, Sensay, Cropp) и др.