Marks & Spencer объявил об уходе из России

«Мы прекратили поставки в Россию 3 марта 2022 г. Впоследствии мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и оценили расходы в 31 млн фунтов стерлингов, что представляет собой наши полные расходы на выход из России и прекращение бизнеса на Украине», — говорится в документе.