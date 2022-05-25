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Marks & Spencer объявил об уходе из России

Ведомости

Fashion-ритейлер Marks & Spencer решил полностью выйти из своего российского бизнеса и оценил убытки в 31 млн фунтов стерлингов ($38,9 млн), говорится в отчетности компании за прошедший финансовый год.

«Мы прекратили поставки в Россию 3 марта 2022 г. Впоследствии мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и оценили расходы в 31 млн фунтов стерлингов, что представляет собой наши полные расходы на выход из России и прекращение бизнеса на Украине», — говорится в документе.

Ритейлер пояснил, что в России и на Украине магазинами Marks & Spencer управляет лицензиат и партнер по франчайзингу. В 2021/22 году объем розничных продаж составил 102,5 млн фунтов стерлингов ($128,5), а вклад в прибыль до корректировки — 5,2 млн фунтов ($6,5 млн).

После начала спецоперации России на Украине западные компании, в том числе продавцы одежды, приостановили работу в России или ушли из страны. Приостановили работу магазины Inditex (Zara, Berchka, Massimo Dutti, Pull&Bear), H&M, LPP (Reserved, Sensay, Cropp) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных