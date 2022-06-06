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Бывший завод Renault официально переименовали в «Москвич»

Ведомости

Бывший автозавод Renault в Москве переименовали в «Москвич», сообщил ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Такие изменения были внесены 3 июня. Теперь завод носит название «Московский автомобильный завод "Москвич"».

17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» будет передан правительству Москвы. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.

19 мая «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что «Камаз» локализует на заводе в Москве производство китайских автомобилей. Автопроизводитель ведет переговоры с концерном JAC, рассказал один из источников. По его словам, власти города прорабатывают сотрудничество с другим производителем из Китая, но пока неизвестно, каким именно.

В конце мая Собянин уточнил, что завод в Москве не будет выпускать старые модели «Москвича». Производитель будет выпускать современные автомобили с иностранными партнерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных