Бывший завод Renault официально переименовали в «Москвич»
Бывший автозавод Renault в Москве переименовали в «Москвич», сообщил ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Такие изменения были внесены 3 июня. Теперь завод носит название «Московский автомобильный завод "Москвич"».
17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» будет передан правительству Москвы. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.
19 мая «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что «Камаз» локализует на заводе в Москве производство китайских автомобилей. Автопроизводитель ведет переговоры с концерном JAC, рассказал один из источников. По его словам, власти города прорабатывают сотрудничество с другим производителем из Китая, но пока неизвестно, каким именно.
В конце мая Собянин уточнил, что завод в Москве не будет выпускать старые модели «Москвича». Производитель будет выпускать современные автомобили с иностранными партнерами.