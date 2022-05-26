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Бизнес

Бывший завод Renault не будет выпускать старые модели «Москвича»

Ведомости

Бывший завод Renault в Москве вместе с иностранными партнерами будет выпускать современные автомобили, а не старые модели «Москвича», заявил мэр Москвы Сергей Собянин на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». 

По его словам, после ухода Renault многие решили, что на заводе будут выпускать старые модели «Москвича». «Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили», — отметил Собянин (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что для этой работы будут нужны международные партнеры, потому что создать российский автомобиль с нуля своими силами невозможно. На это, по словам мэра, «есть перспективы».

17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. В тот же день Собянин заявил, что на заводе Renault на Волгоградском проспекте, который перешел в собственность города, будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.

19 мая «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что «Камаз» локализует на заводе в Москве производство китайских автомобилей. Компания ведет переговоры с автоконцерном JAC, рассказал один из источников. По его словам, власти города прорабатывают сотрудничество с другим производителем из Китая, но пока неизвестно, каким именно.

Ранее по теме: Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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