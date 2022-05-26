Бывший завод Renault не будет выпускать старые модели «Москвича»
Бывший завод Renault в Москве вместе с иностранными партнерами будет выпускать современные автомобили, а не старые модели «Москвича», заявил мэр Москвы Сергей Собянин на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».
По его словам, после ухода Renault многие решили, что на заводе будут выпускать старые модели «Москвича». «Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили», — отметил Собянин (цитата по ТАСС).
Он рассказал, что для этой работы будут нужны международные партнеры, потому что создать российский автомобиль с нуля своими силами невозможно. На это, по словам мэра, «есть перспективы».
17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. В тот же день Собянин заявил, что на заводе Renault на Волгоградском проспекте, который перешел в собственность города, будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.
19 мая «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что «Камаз» локализует на заводе в Москве производство китайских автомобилей. Компания ведет переговоры с автоконцерном JAC, рассказал один из источников. По его словам, власти города прорабатывают сотрудничество с другим производителем из Китая, но пока неизвестно, каким именно.