СМИ: Deutsche Bank вывез из России несколько сотен своих ИТ-специалистов

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американская Google вывезла из России основную часть своих сотрудников, большинство из них продолжат работать в компании за границей. Большая часть работников переехали в Дубай, где расположен большой офис Google. Часть сотрудников решили остаться в России и уйти из компании. Российский офис начал предлагать работникам переезд за границу после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет компании в стране.