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СМИ: Deutsche Bank вывез из России несколько сотен своих ИТ-специалистов

Ведомости

Deutsche Bank вывез из России в Берлин несколько сотен из 1500 своих ИТ-специалистов и предложил им работу в Германии, сообщили Handelsblatt и Financial Times со ссылкой на источники. В банке отказались от комментариев.

По словам собеседников Handelsblatt, число россиян в берлинском подразделении банка может вырасти: более половины ИТ-сотрудников компании в России проявили интерес к предложению переехать. Издание отметило, что банк таким образом снижает риски потери большого количества специалистов на случай, если напряженность между Россией и ЕС сделает невозможным продолжать работу технологического центра.

18 мая РБК сообщил, что Deutsche Bank в Германии закрыл корреспондентские счета нескольких российских банков. В середине марта Deutsche Bank уведомил российские кредитные организации, что закроет коррсчета 8 апреля, рассказал собеседник издания. Второй источник уточнил, что в марте банк закрыл счета кредитных организаций, которые не попали под санкции.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американская Google вывезла из России основную часть своих сотрудников, большинство из них продолжат работать в компании за границей. Большая часть работников переехали в Дубай, где расположен большой офис Google. Часть сотрудников решили остаться в России и уйти из компании. Российский офис начал предлагать работникам переезд за границу после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет компании в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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