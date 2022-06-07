Управляющий магазинами Nike в России планирует сократить число точек
Компания Inventive Retail Group, выступающая амбассадором брендов Apple, Lego, Samsung и Nike, планирует значительно сократить число магазинов в России и масштаб операций, однако останется на рынке, сообщил глава компании Тихон Смыков в ходе «Недели российского ритейла».
«Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться. Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни», — заявил Смыков (цитата по ТАСС). Он подчеркнул важность того, чтобы переключение на параллельный импорт не привело к тотальной деградации качества товаров.
Inventive Retail Group управляет в России специализированными розничными и онлайн-магазинами, корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров. Компания управляет магазинами брендов Apple‚ Samsung, Lego и Nike и т. д. — всего более 380 магазинов. Группа входит в структуру компании «Ланит».
Ранее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на Inventive Retail Group, что сеть магазинов Lego приостановила работу части магазинов в России из-за отсутствия поставок конструкторов в страну. В начале марта представитель Lego сообщил датскому изданию finans.dk, что производитель конструкторов для детей приостановил поставки товаров в Россию в «свете санкций и непредсказуемой ситуации».
Оператор фирменных магазинов Apple в России re:Store (входит в IRG) в конце мая временно закрыл восемь точек в Москве и часть магазинов в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах России, писал «Коммерсантъ». По данным источников издания, магазины закроются на три месяца, чтобы за это время перестроить логистику.