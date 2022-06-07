Управляющий магазинами Nike в России планирует сократить число точек

«Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться. Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни», — заявил Смыков (цитата по ТАСС). Он подчеркнул важность того, чтобы переключение на параллельный импорт не привело к тотальной деградации качества товаров.