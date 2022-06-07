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Бизнес

Управляющий магазинами Nike в России планирует сократить число точек

Ведомости

Компания Inventive Retail Group, выступающая амбассадором брендов Apple, Lego, Samsung и Nike, планирует значительно сократить число магазинов в России и масштаб операций, однако останется на рынке, сообщил глава компании Тихон Смыков в ходе «Недели российского ритейла».

«Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться. Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни», — заявил Смыков (цитата по ТАСС). Он подчеркнул важность того, чтобы переключение на параллельный импорт не привело к тотальной деградации качества товаров.

Inventive Retail Group управляет в России специализированными розничными и онлайн-магазинами, корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров. Компания управляет магазинами брендов Apple‚ Samsung, Lego и Nike и т. д. — всего более 380 магазинов. Группа входит в структуру компании «Ланит».

Ранее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на Inventive Retail Group, что сеть магазинов Lego приостановила работу части магазинов в России из-за отсутствия поставок конструкторов в страну. В начале марта представитель Lego сообщил датскому изданию finans.dk, что производитель конструкторов для детей приостановил поставки товаров в Россию в «свете санкций и непредсказуемой ситуации». 

Оператор фирменных магазинов Apple в России re:Store (входит в IRG) в конце мая временно закрыл восемь точек в Москве и часть магазинов в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах России, писал «Коммерсантъ». По данным источников издания, магазины закроются на три месяца, чтобы за это время перестроить логистику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных