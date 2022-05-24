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«Коммерсантъ» узнал о закрытии части магазинов ритейлеров Apple в России

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Оператор фирменных магазинов техники Apple re:Store (входит в IRG) временно закрыл восемь точек в Москве и часть магазинов в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах России, сообщил «Коммерсантъ». Всего в сети 87 магазинов. В компании отказались от комментариев.

Собеседник издания на рынке недвижимости рассказал, что IRG решила закрыть магазины на три месяца, чтобы за это время перестроить логистику. Компания договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и закрывает только те магазины, где не удается получить арендные каникулы или скидки.

Другой собеседник издания сообщил, что компания планирует наладить параллельный импорт техники. Источник издания среди управляющих ТЦ сообщил, что ему неизвестно о расторжении договоров.

Также технику Apple в России продают iPort (принадлежит Андрею Годунову, 28 магазинов) и Cstore (принадлежит «Связному», около 30 магазинов). На сайте iPort говорится, что временно закрыты четыре магазина в Санкт-Петербурге. В компании не ответили на запрос издания. В Cstore отказались от комментариев.

Собеседник на рынке дистрибуции электроники рассказал, что re:Store и iPort закрывают убыточные магазины и перераспределяют технику в точки, которые получают наибольшую прибыль. По словам источника на рынке электроники, магазины техники Apple закрывают из-за дефицита товара и снижения спроса на смартфоны в целом.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что если re:Store и iPort начнут параллельный импорт, это поставит крест на возможности их сотрудничества с Apple, если компания решит вернуться в Россию. По его мнению, re:Store мог бы зарегистрировать для этого отдельную компанию с измененным брендом и передать ей в субаренду свои магазины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных