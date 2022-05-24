«Коммерсантъ» узнал о закрытии части магазинов ритейлеров Apple в России

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что если re:Store и iPort начнут параллельный импорт, это поставит крест на возможности их сотрудничества с Apple, если компания решит вернуться в Россию. По его мнению, re:Store мог бы зарегистрировать для этого отдельную компанию с измененным брендом и передать ей в субаренду свои магазины.