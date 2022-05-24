«Коммерсантъ» узнал о закрытии части магазинов ритейлеров Apple в России
Оператор фирменных магазинов техники Apple re:Store (входит в IRG) временно закрыл восемь точек в Москве и часть магазинов в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах России, сообщил «Коммерсантъ». Всего в сети 87 магазинов. В компании отказались от комментариев.
Собеседник издания на рынке недвижимости рассказал, что IRG решила закрыть магазины на три месяца, чтобы за это время перестроить логистику. Компания договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и закрывает только те магазины, где не удается получить арендные каникулы или скидки.
Другой собеседник издания сообщил, что компания планирует наладить параллельный импорт техники. Источник издания среди управляющих ТЦ сообщил, что ему неизвестно о расторжении договоров.
Также технику Apple в России продают iPort (принадлежит Андрею Годунову, 28 магазинов) и Cstore (принадлежит «Связному», около 30 магазинов). На сайте iPort говорится, что временно закрыты четыре магазина в Санкт-Петербурге. В компании не ответили на запрос издания. В Cstore отказались от комментариев.
Собеседник на рынке дистрибуции электроники рассказал, что re:Store и iPort закрывают убыточные магазины и перераспределяют технику в точки, которые получают наибольшую прибыль. По словам источника на рынке электроники, магазины техники Apple закрывают из-за дефицита товара и снижения спроса на смартфоны в целом.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что если re:Store и iPort начнут параллельный импорт, это поставит крест на возможности их сотрудничества с Apple, если компания решит вернуться в Россию. По его мнению, re:Store мог бы зарегистрировать для этого отдельную компанию с измененным брендом и передать ей в субаренду свои магазины.