Продажи премиальных автомобилей в России упали на 89% год к году

1500 новых премиальных автомобилей было продано в России по итогам мая — на 89% меньше в годовом выражении и на 45% меньше, чем в апреле 2022 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты «Автостата» на основе данных «Электронный паспорт» (ЭПТС). Сегмент премиум автомобилей снизился с 9-10% до 5,3% в мае.