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Бизнес

Продажи премиальных автомобилей в России упали на 89% год к году

Ведомости

1500 новых премиальных автомобилей было продано в России по итогам мая — на 89% меньше в годовом выражении и на 45% меньше, чем в апреле 2022 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты «Автостата» на основе данных «Электронный паспорт» (ЭПТС). Сегмент премиум автомобилей снизился с 9-10% до 5,3% в мае.

В «Автостате» пояснили, что почти все марки премиум-сегмента приостановили поставки в Россию. Российские производители не выпускают автомобили такого сегмента, а лидерами в нем всегда были немецкие концерны. По итогам прошлого года доля BMW на российском рынке составила 2,8%, было продано 46 800 машин, Mercedes-Benz - 2,6% и 43 000 машин. 

Источники издания рассказали, что Mercedes-Benz не отгружает дилерам автомобили с российского склада, потому что боится вторичных санкций. General Motors ранее полностью ушла из России. Не затронули ограничения только корейский Genesis, однако у него есть логистические сложности с поставками, пишет «Коммерсантъ».

По данным «Автостата», во время всплеска спроса в марте россияне разбирали именно премиальные автомобили. Клиенты понимали, что у них есть деньги и сейчас будет дешевле, чем когда-либо, а потом автомобилей может не быть — доля премиум-марок продолжит уменьшаться из-за внешних факторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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