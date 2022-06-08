Продажи премиальных автомобилей в России упали на 89% год к году
1500 новых премиальных автомобилей было продано в России по итогам мая — на 89% меньше в годовом выражении и на 45% меньше, чем в апреле 2022 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты «Автостата» на основе данных «Электронный паспорт» (ЭПТС). Сегмент премиум автомобилей снизился с 9-10% до 5,3% в мае.
В «Автостате» пояснили, что почти все марки премиум-сегмента приостановили поставки в Россию. Российские производители не выпускают автомобили такого сегмента, а лидерами в нем всегда были немецкие концерны. По итогам прошлого года доля BMW на российском рынке составила 2,8%, было продано 46 800 машин, Mercedes-Benz - 2,6% и 43 000 машин.
Источники издания рассказали, что Mercedes-Benz не отгружает дилерам автомобили с российского склада, потому что боится вторичных санкций. General Motors ранее полностью ушла из России. Не затронули ограничения только корейский Genesis, однако у него есть логистические сложности с поставками, пишет «Коммерсантъ».
По данным «Автостата», во время всплеска спроса в марте россияне разбирали именно премиальные автомобили. Клиенты понимали, что у них есть деньги и сейчас будет дешевле, чем когда-либо, а потом автомобилей может не быть — доля премиум-марок продолжит уменьшаться из-за внешних факторов.